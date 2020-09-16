Министр финансов РФ подтвердил планы по увеличению табачных акцизов на 20%

В 2021 году планируется усилить администрирование табачных акцизов по аналогии с рынком алкогольных напитков. Фото: Галина Соловьёва.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в следующем году табачные акцизы увеличатся на 20%. Он добавил, что вместе с этим будет усилена мера ответственности за продажу маркированных и немаркированных табачных изделий.

"Мы увеличиваем акцизы на табак на 20% с одновременным улучшением администрирования", - передаёт слова Антона Силуанова ТАСС.

Глава Минфина напомнил, что на российском рынке уже существует система маркировки, однако меры ответственности за распространение маркированных и немаркированных табачных изделий требуют доработки. Поэтому в 2021 году планируется усилить администрирование табачных акцизов по аналогии с рынком алкогольных напитков.

Отметим, что сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание Правительства, в ходе которого он рассказал о новых положениях в сфере налогообложения, планируемых к реализации до 2023 года. В частности, кабмин планирует индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что Правительство одобрило проект федерального бюджета страны на следующий год, а также на плановый период 2022 и 2023 годы.

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