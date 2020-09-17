Озвучены даты проведения ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге

Озвучена дата проведения ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов.

Стали известны даты проведения ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге. Международная промышленная выставка запланирована на 6-9 июля (со вторника по пятницу).

Об этом сообщила исполняющий обязанности министра инвестиций и развития региона Свердловской области Елена Хлыбова на площадке INNOPROM ONLINE, которая была запущена 15 апреля и продолжит свою работу до декабря текущего года. На данной площадке проходят сессии и встречи делового сообщества.

Елена Хлыбова озвучила также даты проведения в этом году других мероприятий, входящих в "большую тройку". Речь идёт о Международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, который состоится 20-22 октября. Известно, что выставочная часть будет проходить в режиме офлайн, а деловая – в онлайн. В тройку также входит Hi-Tech Building. Принято решение провести его 23-30 октября.

Кроме того, уже на следующей неделе, 25-26 сентября, стартует туристический форум "Большой Урал". И.о. свердловского министра инвестиций уточнила, что всего в перечне мероприятий (проводимых в регионе и выездных) на текущий год значатся 63 события. Шесть из них были отменены.

"Экономический эффект во всех отраслях по всем мероприятиям составит 11 мрлд руб. для региона", – сказала Елена Хлыбова. Что касается ИННОПРОМА, экономический эффект от проведения данной выставки составляет 3,5 млрд руб. Из-за переноса в этом году данную сумму "можно назвать потерями экономического комплекса региона".

Напомним, ранее Минпромторг РФ принял решение отменить ИННОПРОМ-2020. Такое решение было связано с угрозой распространения коронавируса. Выставку перенесли на 2021 год. Почётный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино дал эксклюзивное интервью "Областной газете", в котором в том числе прояснил планы участия его страны в выставке в следующем году.

Вслед за ИННОПРОМом в Екатеринбурге на следующий год перенесли Российско-Китайcкое ЭКСПО.