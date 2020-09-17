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Экономика
17 сентября 2020, 15:27

Зарплаты госслужащих не будут индексировать в 2021 году

Девушка считает деньги за столом

Фото: Павел Ворожцов

В следующем году индексация зарплат не коснётся госслужащих. Исключение будет сдлано только для военослужащих.

По словам министра финансов РФ, расходы будут сокращаться, чтобы в условиях пандемии сбалансировать бюджет.

"Мы сократили все расходы, не связанные с социальными обязательствами, на 10%. Оптимизация на 10% всех незащищенных так называеммых расходов и, соответственно, мы пропускаем индексацию оплаты труда по государственно-гражданским служащим в следующем году за исключением военнослужащих", - приводит ТАСС слова Антона Силуанова.

Добавим, что повышение окладов сотрудников госорганов происходит обычно с 1 октября. Так, в этом году зарплаты госслужащих проиндексируют на 3%.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде заявил, что на предстоящие три года бюджет выстроен таким образом, чтобы уровень расходов, запланированный ещё до ситуации с пандемией, не сокращался. Для этого расходы будут переструктурированы.

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Областная газета Свердловской области

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