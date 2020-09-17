В МУГИСО рассказали, зачем вводят плату за размещение аттракционов и передвижных цирков

В новых правилах будут детально регламентированы основания для отказа в выдаче разрешений на использование земель. Фото: Александр Зайцев

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области готовит изменения в порядок выдачи разрешений на использование территорий для размещения различных коммерческих объектов, не требующих разрешения на строительство. Речь идёт о сезонных аттракционах, передвижных цирках, пунктах проката и общественных туалетах.

Как сообщает пресс-служба МУГИСО, предлагаемые изменения связаны с процедурой выдачи разрешений на использования земель для размещения закрытого перечня объектов. Их перечень устанавливается федеральным центром. В него входят различные постройки и сооружения: от линейных объектов, объектов связи и энергетики до сезонных аттракционов и общественных туалетов.

«В настоящее время для размещения объекта из перечня не требуется принимать решения о предоставлении, заключать договоры аренды либо соглашения о сервитуте, использование земли осуществляется на безвозмездной основе, а процедура принятия уполномоченным органом положительного решения не связана с детальным регулированием», - говорится в сообщении.

Кроме того, не учитываются градостроительные, санитарно-эпидемиологические требования, ограничения и положения правил благоустройства муниципальных образований. В министерстве отмечают, что «подобного рода правовая недостаточность регулирования данных общественных отношений морально устарела».

Ожидается, что в новых правилах будут детально регламентированы основания для отказа в выдаче разрешений на использование земель и земельных участков. Также планируется ввести плату за размещение сооружений связи, пунктов весового контроля автомобилей, пунктов проката и прочих объектов. Формой платы за землю станет арендная плата и земельный налог.

«В проекте, подготовленном министерством, предусматривается введение платы равной размеру арендных платежей за землю, порядок расчёта которой неизменно применялся в Свердловской области с 2011 года и применение которого давно известно всем участникам земельных отношений и отвечает принципам простоты и предсказуемости», - отмечают в МУГИСО.

Кроме того, в отношении наиболее коммерчески привлекательных объектов таких, как сезонные аттракционы или передвижные цирки, будет предусмотрен порядок оформления разрешения через аукцион. При этом, в случае если объект из перечня может быть размещён по результатам торгов, то годовой размер платы будет начальной ценой соответствующего аукциона.

По мнению авторов инициативы, предлагаемые изменения позволят исключить «недобросовестных правообладателей оформляющих измеряемые в гектарах разрешения «на перспективу», но не использующих их по назначению».

Предварительный этап оценки инициативы завершится 24 сентября. Затем проект будет опубликован для публичного обсуждения.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области утвердило административный регламент государственной регистрации аттракционов.