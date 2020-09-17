За три года фонд зарплаты работников свердловских предприятий должен вырасти на 26%

В 2020 году фонд начисленной заработной платы работников свердловских предприятий должен составить 715 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов.

По предварительной оценке в 2020 году фонд начисленной заработной платы работников свердловских предприятий составит 715 млрд рублей. В следующие три года он будет расти.

В 2021 году фонд зарплаты должен будет составить 775,8 млрд рублей, в 2022 году — 832,8 млрд, в 2023 году — 900,1 млрд. Таким образом, за три года он вырастет на 185,1 млрд рублей, или на 26%.

Это следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2021-2023 годы, проект которого подготовлен региональным министерством экономики и территориального развития.

В документе также представлены данные о денежных доходах свердловчан. Ожидается, что они тоже вырастут. В 2020 году их общая сумма должна составить 2 трлн 22 млрд, а в 2023 — 2 трлн 294 млрд рублей.

Более детально ознакомиться с прогнозом можно в материале «Областной газеты».

Напомним, ранее также был составлен прогноз социально-экономического развития России на ближайшие три года. Базовый вариант прогноза предполагает, что в 2021 году реальные доходы жителей страны должны увеличиться на 3%, в 2022 — на 2,4%, в 2023 — на 2,5%. Расти будет и реальная зарплата: в 2020 году — на 1,5%, в 2021 и 2022 — на 2,2%, в 2023 — на 2,5%.

Читайте также:

Названа средняя зарплата свердловчан за июнь.