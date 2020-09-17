На нацпроекты в 2021 году в бюджете России предусмотрено 2,2 триллиона

До 2023 года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 7,6 трлн рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В России на реализацию нацпроектов в 2021 году будет выделено 2,2 трлн рублей. До 2023 года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 7,6 трлн рублей.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национальных проектов в целом запланированы в 2021 году в объеме 2 245 319,7 млн рублей, в 2022 году - 2 619 720,4 млн рублей, в 2023 году - 2 798 254,7 млн рублей", - сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021-2023 годы.

Также в документе говорится, что на оборону в ближайшие три года планируется потратить более 9,5 трлн рублей. Космическая отрасль в период с 2021 по 2023 годы будет профинансирована на 577 млрд рублей, при том, что финансирование российских СМИ за эти же годы составит почти 308 млрд рублей.

Кроме того, в пояснительной записке сказано, что на выплаты безработным гражданам России в 2021 году предусмотрено свыше 122 млрд рублей, а в 2022 и 2023 годах эта сумма уменьшится до 78-79 млрд рублей. Добавим, что во время вчерашнего заседания Правительства РФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджетная политика на 2020-2021 год ориентирована на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. При этом общая сумма выплат на первых детей в семье в ближайшие три года будет только расти: 153,8 млрд рублей выделят в 2021 году, 161,1 млрд рублей - в 2022 и 167,6 млрд рублей - в 2023 году.

Напомним, что вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что Правительство одобрило проект федерального бюджета страны на следующий год, а также на плановый период 2022 и 2023 годы.

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