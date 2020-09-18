Темы дня

Экономика
18 сентября 2020, 15:41

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

рубль, процент

Ключевая ставка сохранена на уровне 4,25% годовых. Фото: Алексей Кунилов.

Ключевая ставка сохранена на уровне 4,25% годовых. Такое решение сегодня принял совет директоров Банка России.

В последние месяцы инфляция в России оказалась выше, чем ожидалось. Это связано с активным восстановлением спроса после самоизоляции и ослаблением рубля.

"После завершения этапа активного восстановительного роста, вызванного снятием ограничений и мерами поддержки, возвращение мировой и российской экономики к потенциалу замедлится. Это будет оказывать сдерживающее влияние на темпы роста цен", - заявляют в пресс-службе ЦБ РФ. 

По прогнозу регулятора, в 2020 году годовая инфляция в стране составит 3,7–4,2%, в 2021 году – 3,5–4,0%. В дальнейшем годовой темп прироста цен будет находиться в районе 4%.

В случае развития ситуации в соответствии с базовым прогнозом Центробанк оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. Решения по ней будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики, рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В следующий раз решение о ключевой ставке будет принято 23 октября.

Напомним, в этом году совет директоров ЦБ РФ четыре раза снизил ключевую ставку. Снижение показателя происходило в феврале (до 6% годовых), апреле (до 5,5% годовых), июне (до 4,5% годовых) и июле (до 4,25%). Действующий уровень ключевой ставки является историческим минимумом.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.09.2020, 16:10 / Общество
На Урале при проведении земляных работ обнаружили авиабомбу
18.09.2020, 15:52 / Общество
Стал известен список свердловских больниц, возобновляющих профосмотры и диспансеризацию
18.09.2020, 15:41 / Экономика
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
18.09.2020, 15:29 / Общество
Трёх екатеринбуржцев будут судить за организацию незаконной миграции 2 тысяч иностранцев
18.09.2020, 15:11 / Общество
В Новоуральск отправили ещё одну партию урановых "хвостов"