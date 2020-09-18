Евгений Куйвашев принял участие в заседании набсовета Московского инновационного кластера

Евгений Куйвашев заявил, что партнёрами инновационного кластера стали уже свыше 40 свердловских организаций в сферах IT, дизайна и машиностроения. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл заседание наблюдательного совета Московского инновационого кластера, на котором обсуждались перспективы участия уральских бизнесменов в Бирже контрактного производства. В обсуждении принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Мы должны были создать единую платформу, с помощью которой научные организации, университеты, большие, средние, малые предприятия могли бы объединить свои идеи, финансовые ресурсы и производственные возможности для выпуска инновационной продукции", – заявил мэр Москвы на открытии заседания, добавив, что такая платформа сформирована и успешно внедрена.

Он напомнил, что создание инновационного кластера является поручением Президента РФ Владимира Путина. Участниками кластера могут стать предприятия, которые зарегистрированы на территории Москвы, однако партнёрский статус могут получить любые организации и индивидуальные предприниматели регионов России, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Глава Среднего Урала заявил, что партнёрами участников кластера стали уже свыше 40 свердловских организаций в сферах IT, дизайна и машиностроения. По мнению Евгения Куйвашева, биржа, которая позволяет реализовывать полный цикл контрактного производства в рамках одной платформы, является значимым шагом в работе по импортозамещению.

"Уральские предприятия готовы выступать в качестве исполнителей и соисполнителей заказов по всем направлениям, предлагаемым онлайн-биржей. Предприятия машиностроительного комплекса Свердловской области не только поставляют оборудование для нефтегазовой отрасли, энергетики, пищевой и перерабатывающей промышленности, но и имеют возможность замещать основную часть импортных запасных частей", - подчеркнул губернатор Свердловской области.

Кроме того, как заявил Евгений Куйвашев, к процессу кооперации на Бирже контрактного производства готовы подключиться уральские предприятия малого и среднего бизнеса, в числе которых 1,3 тыс. компаний лёгкой промышленности. Помимо этого глава Среднего Урала предложил участникам набсовета рассмотреть идею сотрудничества с Уральским научно-образовательным центром, созданным на базе УрФУ.