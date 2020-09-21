Что просят уральские мэры в региональном минфине?

Помочь со строительствои и ремонтом дорог – одна из самых распространённых просьб, которая звучит от глав муниципалитетов. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области стартовали заседания согласительной комиссии. Это ежегодная процедура очень важна для уральских муниципалитетов – от того, насколько убедительны будут мэры, зависит финансовая поддержка территориям из регионального бюджета. К слову, главы двух управленческих округов – Западного и Северного – уже озвучили свои планы.

Картодром и жильё для врачей

Как сообщила заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, наиболее остро перед муниципальными властями Западного управленческого округа стоят такие проблемы, как строительство, ремонт дорог и вопросы благоустройства. Кроме того, в Нижнесергинском муниципальном районе рассчитывают построить мост через реку Бисерть, в Дегтярске – насосную станцию, в Ачитском городском округе завершить реконструкцию Дома культуры.

– Мы попросили поддержать Полевской по нескольким проектам, – поделился глава муниципалитета Константин Поспелов. – Это приобретение очистных сооружений у частного владельца и их техническое переоснащение, помощь с ремонтом дорог. И ещё один проект – получение средств для окончания ремонта картодрома. В следующем году мы приведём его трассу в порядок. Общая сумма областной поддержки для нашего города может составить порядка 206 млн рублей.

В планах Бисерти на следующий год – отремонтировать тепловую сеть по улице Революции. На это необходимо 18,122 млн рублей.

– Эта сеть была построена в 1988 году и находится в аварийном состоянии, – объяснила глава Бисертского ГО Валентина Суровцева. – В частности, местами на ней отсутствует тепловая изоляция, поэтому ежегодно мы несём тепловые потери на сумму более чем в 500 тысяч рублей, а затраты на ремонт превышают 300 тысяч рублей в год. Сейчас эта сеть обеспечивает теплом не только жилые дома, в которых проживает 2 758 человек, но и школу, и детские сады рабочего посёлка. После её замены мы сможем подключить к теплосети и новостройки.

В Красноуфимске в этом году при поддержке областного бюджета уже реализуется пилотный проект – приобретение служебного жилья для врачей и педагогов. Всего будет приобретено 16 квартир. В 2021 году региональные власти также поддержат муниципалитет и помогут выкупить ещё 15 квартир для врачей.

Оплата проезда и чистая вода

От глав Северного управленческого округа прозвучало много коммунальных просьб. Например, Ивделю необходима новая котельная, в Карпинске нужно заменить участок центрального водовода, в Серове – реконструировать местную котельную и переложить теплосети. А глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко попросил помочь с межмуниципальным автобусным сообщением.

– У нас на территории муниципалитета есть отдалённые посёлки, например, до самого дальнего от Североуральска – 50 км. В таких населённых пунктах живут пенсионеры, малообеспеченные граждане, многодетные семьи, а билет на автобус стоит дорого, поэтому мы попросили область выделить средства на перевозку в размере 4,4 млн рублей, – поделился он.

– Нам необходимо отремонтировать участок дороги протяжённостью 2,7 км в посёлке Привокзальном – это 30 млн рублей, – рассказал Алексей Лиханов, глава городского округа Верхотурский. – Мы хотели восстановить четыре источника водоснабжения, но получится только два – это ещё 25,5 млн рублей. Надеемся, что областные власти также поддержат наши планы по приобретению дорожной техники.

Напомним, что в этом году заседания проходят в онлайн-формате. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания региона Владимир Терешков уже предупредил, что из-за пандемии, которая в том числе сказалась на экономической ситуации региона, к формированию планов на следующий год придётся подходить более жёстко. Заседания согласительной комиссии продлятся до 30 сентября.

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