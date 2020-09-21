Суд не стал арестовывать имущество Михаила Воеводина

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С просьбой наложить арест на имущество в Арбитражный суд Свердловской области обратилась ВСМПО-Ависма. Напомним, корпорация требует взыскать с бывшего генерального директора предприятия Михаила Воеводина 4,07 млрд рублей. По данным Арбитражного суда области, он продавал продукцию корпорации по заниженной стоимости.

На предприятии опасаются, что Михаил Воеводин может попытаться каким-то образом уменьшить или скрыть своё имущество (в том числе в него входят денежные средства, акции). В суде обращение отклонили. Там обозначили, что истец не предоставил доказательств того, что Воеводин может предпринимать действия, которые помешают в итоге исполнить судебный акт.

Напомним, что Михаил Воеводин занимал должность гендиректора ВСМПО-Ависма с 2009 года, а в мае этого года покинул свой пост.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 28 октября.

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