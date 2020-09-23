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Экономика
23 сентября 2020, 06:48

Правительство региона утвердило отчёт об исполнении областного бюджета за полугодие

бюджет свердловской области

Правительство Свердловской области утвердило исполнение регионального бюджета за полугодие. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется постановление правительства Свердловской области «Об отчёте об исполнении областного бюджета за полугодие 2020 года». Приводим основные показатели документа.

  • Согласно постановлению, доходы области за первые шесть месяцев этого года составили 121,2 млрд рублей. Всего же в 2020 году региональная казна должна пополниться на 273,4 млрд рублей, получается, что уже собрано 44,3 процента от этой суммы.
  • Что касается расходной части областного бюджета, то из предполагаемых 308,2 млрд рублей за полугодие было реализовано 46,3 процента (это 142,9 млрд рублей).

Напомним, что в Свердловской области уже стартовал бюджетный процесс на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Сейчас идут заседания согласительной комиссии, которые продлятся до 30 сентября.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №177 от 23.09.2020
Областная газета Свердловской области
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