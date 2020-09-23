Правительство региона утвердило отчёт об исполнении областного бюджета за полугодие

Правительство Свердловской области утвердило исполнение регионального бюджета за полугодие. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется постановление правительства Свердловской области «Об отчёте об исполнении областного бюджета за полугодие 2020 года». Приводим основные показатели документа.

Согласно постановлению, доходы области за первые шесть месяцев этого года составили 121,2 млрд рублей. Всего же в 2020 году региональная казна должна пополниться на 273,4 млрд рублей, получается, что уже собрано 44,3 процента от этой суммы.

Что касается расходной части областного бюджета, то из предполагаемых 308,2 млрд рублей за полугодие было реализовано 46,3 процента (это 142,9 млрд рублей).

Напомним, что в Свердловской области уже стартовал бюджетный процесс на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Сейчас идут заседания согласительной комиссии, которые продлятся до 30 сентября.

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