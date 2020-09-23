Правительство региона утвердило отчёт об исполнении областного бюджета за полугодие

Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется постановление правительства Свердловской области «Об отчёте об исполнении областного бюджета за полугодие 2020 года». Приводим основные показатели документа.
- Согласно постановлению, доходы области за первые шесть месяцев этого года составили 121,2 млрд рублей. Всего же в 2020 году региональная казна должна пополниться на 273,4 млрд рублей, получается, что уже собрано 44,3 процента от этой суммы.
- Что касается расходной части областного бюджета, то из предполагаемых 308,2 млрд рублей за полугодие было реализовано 46,3 процента (это 142,9 млрд рублей).
Напомним, что в Свердловской области уже стартовал бюджетный процесс на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Сейчас идут заседания согласительной комиссии, которые продлятся до 30 сентября.
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- Опубликовано в №177 от 23.09.2020