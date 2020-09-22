Регионы России обсудят повышение ставки НДФЛ

Плоская шкала НДФЛ (независимо от суммы дохода) со ставкой в 13 процентов в России установлена с 2001 года и действует по сей день. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает увеличение НДФЛ с 13 процентов до 15 процентов для граждан с ежегодным доходом свыше 5 миллионов рублей. Изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года. Напомним, с этой инициативой выступил 23 июня в своём обращении к россиянам Президент России Владимир Путин.

– Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год, – пояснил тогда глава государства. Он отметил, что средства, полученные дополнительно с доходов физлиц, пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, а также на проведение операций и закупку дорогостоящего медоборудования и препаратов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, уже в следующем году за счёт повышенной налоговой ставки в бюджете запланированы дополнительные поступления в размере 60 млрд рублей; в 2022 году – 64 млрд рублей, в 2023 году – 68,5 млрд рублей. Эти средства уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на ближайшие три года.

Процесс административного управления налога разработчики законопроекта обещают сделать в высокой степени автоматизированным, а также заверяют, что налогоплательщикам не придётся лишний раз посещать налоговые органы для дополнительной сдачи деклараций.

Законопроект уже поступил в комитет по бюджету и налогам Госдумы, однако народные избранники приняли решение пока отложить его рассмотрение. Перед этим с документом познакомятся российские регионы. Предложения и замечания должны быть внесены в профильный комитет Госдумы до 17 октября, а 20 октября проект закона рассчитывают рассмотреть в первом чтении. Как рассказал «Облгазете» председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания региона Владимир Терешков, в свердловское Заксобрание документы пока не поступали.

– Речь идёт о налогообложении сверхдоходов. Получается, что наиболее состоятельная часть населения будет уплачивать повышенный налог на доходы. Я убеждён, что это правильное решение. Когда законопроект поступит в регион, мы его рассмотрим сначала на заседании нашего комитета, а потом вынесем на рассмотрение Законодательного собрания области, – пояснил он.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».