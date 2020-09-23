Экспорт российских товаров сократился почти на четверть

С января по июль 2020 года внешнеторговый оборот России составил 310,2 млрд долларов США. Фото: Галина Соловьёва.

За период с января по июль 2020 года внешнеторговый оборот России составил 310,2 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 17,8%.

По данным Росстата, за указанный период Россия экспортировала товары на общую сумму 180,9 млрд долларов, что на 23,8% меньше, чем в январе-июле 2019 года. Импорт составил 129,3 млрд долларов (-7,7%).

Сальдо торгового баланса оставалось положительным — 51,6 млрд долларов, но по сравнению с прошлогодним показателем снизилось почти вдвое (с 97,4 млрд).

Как показано на графике, сальдо внешней торговли снижается уже не первый месяц. Особенно заметным его сокращение стало в феврале, а в мае оно достигло минимального на данный момент уровня.

Фото: Росстат

Более половины экспорта — 53,7% — пришлось на топливно-энергетические товары (сырую нефть и природный газ). Также из страны были вывезены металлы и изделия из них (10,3%), продукты и сельско-хозяйственное сырьё (8%), продукция химпромышленности (7,2%) и другие товары. Большую часть импорта — 46,3% — составили машины, оборудование и транспортные средства.

Основным торговым партнёром РФ по-прежнему остаётся Китай. Внешнеторговый оборот с ним достигает 56 млрд 931 млн долларов, что составляет 18,4% от общего внешнеторгового оборота.