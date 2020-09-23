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Экономика
23 сентября 2020, 20:54

Курс доллара впервые с апреля перевалил за 77 рублей

Валюты

Доллар не превышал отметки в 77 рублей уже пять месяцев. Фото: Галина Соловьёва.

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 1,2% к уровню предыдущих торгов. На 17:16 по московскому времени курс доллара превысил 77 рублей.

Как сообщает ТАСС, к 17:26 рост доллара составлял уже 1,32%, а его курс - 77,12 рублей. Доллар не превышал отметки в 77 рублей уже пять месяцев - с апреля 2020 года.

Фото: Данные Мосбиржи

При этом евро торговался по цене в 89,97 рублей, дорожая на 0,9%.

Фото: Данные Мосбиржи

Напомним, что в понедельник, 21 сентября, евро перешагнул отметку в 90 рублей во время торгов на Мосбирже.

Ранее "Областная газета" разбиралась в причинах ослабления рубля. По мнению экспертов, это происходит на фоне серьёзно изменившегося потока денег от экспорта, прежде всего, сырьевого. Влияние на курсы валют также может оказывать ситуация с Алексеем Навальным и возможными санкциями по отношению к Северному потоку-2.

Областная газета Свердловской области

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