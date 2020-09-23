Профицит федерального бюджета России за 2019 год составил почти 2 триллиона. Фото: Алексей Кунилов.

Госдума РФ рассмотрела исполнение федерального бюджета за 2019 год. За счёт нефтегазовых доходов профицит бюджета составил 1,97 трлн рублей.

Согласно информации на сайте Госдумы, бюджет за 2019 год исполнен в размере 20 трлн 188 млрд рублей, а расходы составили 18 трлн 214 млрд рублей. Законодательно установленный объём доходов был превышен на 218,5 млрд рублей.

Отмечается, что доходы с нефти и газа пополнили Фонда национального благосостояния, благодаря которому государству удалось выполнить социальные обязательства перед гражданами в период пандемии коронавируса и менее болезненно пережить падение цен на нефть. Также этот позволило направить дополнительные средства на поддержку сферы здравоохранения, экономики и предприятий.

В общем объёме нефтегазовых доходов доля НДПИ в виде углеводородного сырья составила в прошлом году 75%. При этом доходы от нефти и газа в 2019 году ниже показателей 2018 года из-за снижения поступлений по НДПИ в виде углеводородного сырья и по вывозным таможенным пошлинам.

Всего в 2019 году в рамках исполнения бюджета было построено 7 тыс. благоустроенных общественно значимых территорий, порядка 400 фельдшерско-акушерских центров, более 100 школ, несколько тысяч россиян переселили из аварийного жилья в новые квартиры, а в 17 тыс. социально-значимых объектов проведён Интернет. Реализация нацпроектов в прошлом году обошлась казне в 1,9 трлн рублей.

Напомним, 16 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что Правительство одобрило проект федерального бюджета страны на следующий год, а также на плановый период 2022 и 2023 годы.