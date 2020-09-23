Профицит федерального бюджета России за 2019 год составил почти 2 триллиона

Госдума РФ рассмотрела исполнение федерального бюджета за 2019 год. За счёт нефтегазовых доходов профицит бюджета составил 1,97 трлн рублей.
Согласно информации на сайте Госдумы, бюджет за 2019 год исполнен в размере 20 трлн 188 млрд рублей, а расходы составили 18 трлн 214 млрд рублей. Законодательно установленный объём доходов был превышен на 218,5 млрд рублей.
Отмечается, что доходы с нефти и газа пополнили Фонда национального благосостояния, благодаря которому государству удалось выполнить социальные обязательства перед гражданами в период пандемии коронавируса и менее болезненно пережить падение цен на нефть. Также этот позволило направить дополнительные средства на поддержку сферы здравоохранения, экономики и предприятий.
В общем объёме нефтегазовых доходов доля НДПИ в виде углеводородного сырья составила в прошлом году 75%. При этом доходы от нефти и газа в 2019 году ниже показателей 2018 года из-за снижения поступлений по НДПИ в виде углеводородного сырья и по вывозным таможенным пошлинам.
Всего в 2019 году в рамках исполнения бюджета было построено 7 тыс. благоустроенных общественно значимых территорий, порядка 400 фельдшерско-акушерских центров, более 100 школ, несколько тысяч россиян переселили из аварийного жилья в новые квартиры, а в 17 тыс. социально-значимых объектов проведён Интернет. Реализация нацпроектов в прошлом году обошлась казне в 1,9 трлн рублей.
Напомним, 16 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что Правительство одобрило проект федерального бюджета страны на следующий год, а также на плановый период 2022 и 2023 годы.