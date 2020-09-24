Какие торговые сети занимают большую часть рынка продуктового ритейла?

Зачастую покупатели предпочитают крупные сетевые магазины, где выбор продуктов больше. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбург заходит новая продуктовая торговая сеть – в ближайшее время в ТРК «Комсомолл» откроется первый магазин «Доброцен». Появление очередного сетевого игрока, который планирует работать в формате гипермаркета, – повод проанализировать, кто сегодня занимает большую часть рынка продуктового ритейла.

По данным министерства агропромкомплекса и потребительского рынка области, сейчас в регионе работает порядка 9,2 тысячи магазинов, принадлежащих торговым сетям. Около пяти тысяч магазинов реализуют продовольственные товары. При этом самый большой охват посетителей сегодня у трёх игроков рынка – «Магнита», X5 Retail Group и «Монетки» (см.таблицу).

Топ-3 продуктовых торговых сетей, представленных в Свердловской области

Как отмечает доцент кафедры «Логистика и коммерция» УрГЭУ Светлана Царегородцева, федеральные торговые сети действительно развиваются активнее остальных и имеют определённые конкурентные преимущества. Например, им удаётся существенно сэкономить за счёт масштабов деятельности. В частности, выигрывать на оптовых закупках товаров и, как следствие, устанавливать более низкие цены, чем в мелких сетях. Кроме того, крупные игроки используют автоматизированное оборудование, организуют грамотную логистику и имеют возможность заключать контракты с мировыми производителями на выгодных условиях, исключая дистрибьюторов из цепочки поставки продукции.

Уже несколько последних лет в большинстве муниципалитетов области сетевые магазины занимают более половины рынка. И если ещё два-три года назад главы и местные предприниматели сетовали, что из-за экспансии торговых сетей закрываются небольшие магазинчики (особенно остро проблема стояла в сёлах), то сейчас эти разговоры несколько утихли. По всей видимости, и сами сетевики уже не считают необходимым открывать новые магазины в таких количествах.

Например, представители сети «Магнит», говоря о своих планах на 2020 год, заявляли, что планируют развивать новые форматы. Речь о «Магнит Сити» (формат разработан для улиц с высоким трафиком, чтобы люди могли зайти в магазин по пути и купить предметы первой необходимости) и «Магнит Вечерний» (отличается большим выбором алкогольной продукции). А представители X5 Retail Group планировали в 2020 году сосредоточиться на цифровой трансформации сети и продолжить эксперимент с развитием нового формата «Перекрёстков» (существенно увеличено количество наименований ассортимента, средняя торговая площадь, доля товаров здорового питания и экопродуктов).

Определённые коррективы в программы развития сетей внесла и пандемия коронавируса. По данным областного минагропрома, за январь-июль оборот розничной торговли сократился на 637,4 млрд рублей – в сопоставимых ценах это на 9 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Несмотря на текущие факторы, все предприятия стремятся приспособиться к новым условиям, перестроить бизнес, а также сохранить достигнутые показатели, – пояснила и.о. министра АПК и потребительского рынка Светлана Островская. – Мы наблюдаем, что бизнес трансформируется в части введения дистанционной торговли. Развиваются бесконтактная доставка, выдача и оплата товаров. Такая тенденция будет в дальнейшем только закрепляться.