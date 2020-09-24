Представители 37 российских субъектов и 12 стран примут участие в туристском форуме «Большой Урал»

В Екатеринбурге стартует первое крупное деловое мероприятие после частичного снятия ограничений по коронавирусу. VIII Международный туристский форум «Большой Урал» пройдёт 25 и 26 сентября в столице Урала на площадке Президентского центра им. Б.Н. Ельцина. Главной темой главного мероприятия Урала станет поиск отраслью новых возможностей в ситуации, изменившейся из-за пандемии.

В этом году партнёром форума выступает Чешская Республика, а часть мероприятий пройдёт в онлайн-формате при участии зарубежных представителей сферы туризма.

Накануне директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова сообщила, что на форум зарегистрировались 2150 участников, в их число входят представители 37 российских субъектов и 12 зарубежных стран. Она отметила, что мероприятие пройдёт с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте форума «Большой Урал», после чего человеку будет выслан QR-код. В случае очного прибытия на площадку код будет считываться на входе, без участия волонтёров.

Кстати Как сообщил Йозеф Маршичек, на данный момент Чехия, к сожалению, закрыта для туристов, как и Россия для зарубежных гостей. И поскольку туристам пока запрещено посещать Чешскую Республику, самолёты по этому направлению не летают. Туристические визы на данный момент также не выдаются.

Активное участие в форуме планирует принять делегация Кузбасса. Министр туризма и молодёжной политики Кемеровской области Антон Пятовский и директор Агентства по туризму Кузбасса Андрей Ромашевский, говоря о перспективах сотрудничества со Средним Уралом, уже проанонсировали авиарейсы из Екатеринбурга в Кемерово и Новокузнецк, которые будут запущены в ближайшие дни. Ещё одним из направлений этого сотрудничества может стать увеличение турпотока на кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш.

Генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек рассказал обозревателю «Областной газеты», что консульство планирует провести сразу несколько значимых мероприятий по международному туризму и экспорту туристических услуг.

- В первый день форума запланирована онлайн-презентация «Туристические предложения Чехии» при участии Национального туристического управления CzechTourism, а также представителей субъектов Чешской Республики: курорта Теплице, южночешского центра туризма, отеля Falkensteiner, турагентства Adventura. Оба дня на форуме будут работать представители CzechTourism, – сказал Йозеф Маршичек.

Продолжением форума «Большой Урал» станет туристическая выставка Expotravel, которая пройдёт 2–3 октября. В ней, по словам генерального консула, Чехия также примет участие. Помимо этого, если позволит эпидемиологическая ситуация, CzechTourism в 2020 году посетит российские регионы для встреч с представителями турбизнеса. Разумеется, когда ситуация нормализуется, будут осуществлены ознакомительные туры, которые планировали провести до пандемии COVID-19.