Правительство РФ направит 27,6 миллиарда на строительство двух научных судов

Постановление о бюджетных инвестициях подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Кремля.

Правительство России выделило 27,6 млрд рублей на строительство двух научно-исследовательских судов. Соответствующее постановление о бюджетных инвестициях подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, финансирование на строительство двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания поступит в рамках реализации нацпроекта «Наука». Суда будут предназначены для проведения широкого спектра исследований – как фундаментальных, так и прикладных.Проекты будут реализовываться на дальневосточных верфях. Строительство судов должно быть завершено в 2024 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Мощность судов составит 7840 кВт.

Согласно пояснительной записке к документу, научные суда планируют оснастить лабораториями для анализа проб воды, взвеси и донных осадков. По словам председатель Правительства РФ это оборудование сделает российский научный флот более конкурентоспособным. Об этом глава кабмина заявил в ходе совещания с вице-премьерами.