Свердловским работникам атомной промышленности вручили благодарственные письма Президента РФ и губернатора. Фото: Галина Соловьёва.

В Заречном в честь 75-летия атомной отрасли состоялось чествование работников атомной промышленности. Им были вручены благодарственные письма Президента РФ и губернатора Свердловской области.

Высокие награды вручал первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Он отметил, что атомная промышленность играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и укреплении обороноспособности государства.

"Отрасль заслуженно называют сплавом передовых научных достижений, современных технологий и производств", – подчеркнул он.

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие отрасли благодарность главы государства объявлена: начальнику турбинного цеха №2 Белоярской АЭС Виктору Асипцову ;

; начальнику отдела научного и инновационного развития «Института реакторных материалов» Наталье Глушковой. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие региона благодарственными письмами главы региона награждены: директор Белоярской АЭС Иван Сидоров ;

; врио директора Института реакторных материалов Евгений Селезнёв ;

; гендиректор Белоярской АЭС-Авто Сергей Кривошеин.

Кроме того, знаки отличия, почётные грамоты и благодарственные письма ГК «Росатом» вручил первый заместитель гендиректора госкорпорации. Муниципальные награды работники атомной промышленности также получили от главы ГО Заречный Андря Захарцева.

Напомним, День работников атомной промышленности отмечался накануне, 28 сентября. По этому случаю к уральцам обратились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина. Глава региона в своей поздравительной речи поблагодарил всех работников отрасли за добросовестный труд, высокую ответственность и профессионализм и пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Добавим, ранее "Областная газета" более подробно рассказывала о праздничной программе в Заречном. Так, в городе выступила группа Иванушки International. Зрители также могли увидеть номера местных творческих коллективов. Мероприятие проходило на площади перед ДК "Ровесник".

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