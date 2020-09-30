В Госдуму РФ внесён проект бюджета на 2021 - 2023 годы

В 2021 - 2023 годы расходы федерального бюджета будут превышать доходы. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов. Согласно документу, ближайшие три года расходы бюджета будут превышать доходы.

Кабмин при формировании бюджета учитывал два приоритета: реализация национальных целей развития, озвученных Президентом РФ Владимиром Путиным, и полное исполнение социальных обязательств перед россиянами.

Как сообщает пресс-служба Правительства, доходы федерального бюджета в следующем году составят 18,77 трлн рублей, в 2022 году они вырастут до 20,64 трлн рублей, а в 2023 - до 22,26 трлн рублей. При этом расходы на протяжении этого периода также будут увеличиваться: в 2021 году расходы планируются на уровне 21,52 трлн рублей, в 2022 году - 21,88 трлн рублей, а в 2023 году - 23,67 трлн рублей. На реализацию нацпроектов планируется потратить 2,25 трлн рублей в 2021 году, 2,62 трлн рублей - в 2022 году, и 2,79 трлн рублей - в 2023 году.

Дефицит бюджета в следующем году составит 2,75 трлн рублей, но в 2022 году он уменьшится более чем в два раза, до 1,25 трлн рублей, однако в 2023 году дефицит вновь увеличится до 1,41 трлн рублей. Государственные заимствования, которые станут основным источником покрытия дефицита бюджета, позволят сохранить его социальную направленность.

Согласно пояснительной записке, проект подразумевает постепенное восстановления экономики с учётом действующих ограничений, введённых из-за коронавируса. По прогнозу российская экономика вырастет на 3,3% в 2021 году, на 3,4% - в 2022 году и на 3% - в 2023 году. При этом планируется, что инфляция не превысит порог в 4%. Прогнозный объём ВВП в 2021 году составит 115,53 трлн рублей, в 2022 году – 124,22 трлн рублей, а в 2023 году – 132,82 трлн рублей.

Напомним, об утверждении Правительством РФ проекта бюджета стало известно ещё 16 сентября. Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что в 2020-2021 годах на поддержку граждан и бизнеса предусмотрена сумма, равная 5% ВВП.

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