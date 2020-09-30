В Госдуму РФ внесён законопроект о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Учёт в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство России внесло в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении срока заморозки накопительной части пенсии. Меру планируют продлить до конца 2023 года.

Согласно действующему законодательству, с 2014 года отчисления в размере 6% от зарплат россиян направляются в накопительную часть, откуда затем они поступают в страховую часть для выплат нынешним пенсионерам. Сейчас эта норма действует вплоть до 2022 года, однако кабмин предлагает расширить срок действия нормы до конца 2023 года.

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014 - 2022 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке к документу, размещённому в электронной базе данных Госдумы.

Уточняется, что учёт в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц. Кроме того, законопроект не повлечет за собой негативных социально-экономических и финансовых последствий. Если законопроект будет принят Госдумой, трансферт на обязательное пенсионное страхование уменьшится почти на 670 млрд рублей.

Сегодня Правительство РФ также внесло в нижнюю палату парламента проект федерального бюджета на 2021 - 2023 годы.А 15 сентября в Госдуму внесли правительственный законопроект о защите пенсионных накоплений.