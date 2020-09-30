В октябре турфирмы могут получить по 3 млн рублей

Получить гранты могут, среди прочих, авторы проектов, создавшие новые туристические маршруты. Фото: Галина Соловьёва

Представители туристической отрасли, многие из которых пострадали из-за пандемии коронавируса, смогут получить поддержку из госбюджета. Ростуризм проводит конкурс на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма. Их максимальная сумма – 3 млн рублей.

Федеральные гранты – это новая мера поддержки туриндустрии. На её реализацию Правительство Российской Федерации выделило Ростуризму субсидию в размере 1,2 млрд рублей. Конкурс был объявлен на прошлой неделе, сбор заявок на гранты продлится до 8 октября.

Получить гранты могут авторы проектов, связанных с созданием инфраструктуры для комфортного отдыха на природе, те, кто разрабатывают новые и благоустраивают существующие турмаршруты или организуют доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заявки на гранты могут подавать российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Представитель туриндустрии должен будет вложить в свой проект собственные средства – не менее 30 процентов от предоставляемой суммы. Подробная информация размещена на сайте конкурса.

Как пояснил «Облгазете» заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, комментируя инициативу федерального ведомства, при рассмотрении заявок приоритет получат представители туриндустрии, имеющие письмо поддержки от региональных властей.

- На сегодняшний день мы получили более десяти заявок, готовим по ним письма поддержки. Сбор заявок Ростуризм ведёт полностью в автоматизированном режиме. Для претендентов на гранты нет ограничений по организационно-правовой форме – это могут быть как некоммерческие, так и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Максимальный размер гранта – 3 млн рублей, при этом один заявитель может подать заявки по трём направлениям, то есть теоретически он может получить три гранта на общую сумму 9 млн рублей. Конечно, это исключительный случай, и Ростуризм заинтересован в большем количестве получателей грантов. Мы ожидаем около 35–40 заявок от предприятий региона, причём не обязательно от компаний, вплотную занимающихся туризмом: это может быть что-то сопутствующее, связанное с инфраструктурой. Например, организация, занимающаяся народными художественными промыслами, может быть заинтересована в том, чтобы создать гостиницу для туристов или обустроить прилегающую к своему объекту территорию, - сказал Евгений Копелян.