Свердловские власти подтвердили, что Италия станет основным партнёром ИННОПРОМ-2021

Республика Италия должна была стать основным партнёром ИННОПРОМа в нынешнем году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на 2021 год. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге стартовала II выездная сессия Веронского Евразийского экономического форума. На открытии мероприятия заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов подтвердил, что основным партнёром ИННОПРОМ-2021 станет Италия.

Отметим, что Республика Италия должна была стать основным партнёром ИННОПРОМа в нынешнем году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на 2021 год. При этом не уточнялось, останется ли Италия партнёром промышленной выставки в следующем году.

"Приглашаю всех участников сессии на мероприятия выставки ИННОПРОМ в 2021 году, где основным партнёром будет Республика Италия", - сказал Алексей Орлов в приветственном слове на открытии выездной сессии Веронского форума.

В рамках сессии представители Италии и России обсуждают меры по преодолению негативных последствий коронавируса. Помимо этого, участники форума обсудят рынок металлургической отрасли и возможности выхода из экономического кризиса, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В рамках выездной сессии губернатор региона Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с председателем совета директоров АО "Банк Интеза", президентом ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико, на которой обсуждались перспективы сотрудничества Свердловской области и Республики Италия.

"В этом году мы все переживаем очень непростой период. Из-за пандемии коронавируса серьёзно замедлилась деловая активность, были отменены многие важные мероприятия. Мне кажется, что как никогда своевременным является ваш визит. Мы должны еще раз проанализировать наши договоренности и придать дополнительный импульс реализации задач, которые мы перед собой ставили", - отметил глава Среднего Урала.

В свою очередь Антонио Фаллико заявил, что практика проведения Веронского форума в Екатеринбурге будет продолжена. По его словам, Свердловская область остаётся для Италии стратегически важным регионом, в котором, несмотря на пандемию, кредитование крупных компаний в 2020 году увеличилось втрое.

Напомним, в апреле почётный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино дал эксклюзивное интервью "Областной газете", в котором в том числе прояснил планы участия его страны в выставке в следующем году. В 2021 году ИННОПРОМ планируют провести в период с 6 по 9 июля.