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Экономика
1 октября 2020, 17:01

Банк России снизил курс евро почти на два рубля

Евро

Центральный банк России установил курс евро на 2 октября на уровне 90,72 рубля. Фото: Алексей Кунилов.

Центральный банк России установил курс евро на 2 октября на уровне 90,7 рубля. Курс доллара также снижен на 1,5 рубля и составит 77,2 рубля.

По данным Банка России, на сегодняшний день курс евро составляет 92,43 рубля, а курс доллара - 78,78 рубля.

Фото: Банк России

Курс доллара при открытии валютных торгов на Мосбирже 1 октября составлял 77,63 рубля, однако позднее опустился до 77,11 рубля (по данным на 14:43 по МСК, доллар торговался на уровне 77,13 рубля). В свою очередь евро опустился с 91,05 рубля до 90,53 рубля (по данным на 14:44 по МСК, евро торговался на уровне 90,74 рубля).

Фото: Мосбиржа

Напомним, на 30 сентября Банк России устанавливал курс евро на уровне 93 рублей.

Областная газета Свердловской области

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