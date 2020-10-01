На Урале перед Евразийским экономическим форумом обсудили металлургию и кризис

Открыл встречу первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Он напомнил, что Свердловская область является активным участником Веронского Евразийского экономического форума. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области состоялась вторая выездная сессия, предваряющая Евразийский экономический форум в Вероне. Во встрече участвовали российская и итальянская сторона. О том, как выживали в пандемию и каким видят будущее, поделились уральские и итальянские компании.

Мероприятие проходило в оффлайн-режиме, но при этом трансляция встречи была доступна на сайтах Росконгресса и форума в Вероне. Открыл встречу первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Он напомнил, что Свердловская область является активным участником Веронского Евразийского экономического форума.

– Для правительства нашего региона важно установление прямых контактов между представителями органов власти и бизнес-сообщества, от которых зависит эффективная реализация текущих задач в экономике. При этом мы рассчитываем на отдачу не только от масштабных проектов, но и от малого и среднего предпринимательства. Уверен, что проведение сессии позволит создать в нашем городе действующую площадку для диалога бизнес-сообществ Италии и Свердловской области, – подчеркнул Алексей Орлов.

Он также анонсировал, что Италия будет партнёром ИННОПРОМа-2021. Именно эта страна должна была стать главным участником выставки в 2020 году, но из-за пандемии ИННОПРОМ отменили.

Президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико, председатель Совета директоров Банка Интеза, высоко оценил экономические возможности Среднего Урала и пояснил, что главная точка соприкосновения России и Италии в торговле – металлургия. Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин отметил, что в разгар пандемии цены на все виды металлов падали, но сейчас они начали восстанавливаться.

Ещё одной темой для разговора стал выход из экономического кризиса. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян рассказал, какие меры для поддержки малого и среднего бизнеса были реализованы на территории региона, а российские и итальянские компании поделились, как они научились существовать в условиях новой экономической реальности.

Отметим, что Евразийский экономический форум пройдёт в тринадцатый раз. Состоится он 22–23 октября в Вероне. Его организацией занимаются Фонд «Росконгресс», Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация «Познаём Евразию».

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