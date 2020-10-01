Темы дня

Экономика
1 октября 2020, 22:06

Мэр Екатеринбурга проиндексировал зарплаты бюджетников на 3,8%

Александр Высокинский

Александр Высокинский подписал постановление об индекации зарплат работникам муниципальных учреждений. Фото: Александр Зайцев.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об индекации зарплат работникам муниципальных учреждений. С 1 октября 2020 года заработная плата бюджетников увеличивается на 3,8%.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, 1 января 2020 года оплата труда работников бюджетных учреждений, зарплата которых выплачивается согласно указам главы государства, была проиндексирована на 5%. В число таких граждан входят медицинские специалисты, педагоги, воспитатели в детских садах, а также работники культуры.

Напомним, в начале сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников на 3% с 1 октября нынешнего года. В частности, документ касается зарплат работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

С сегодняшнего дня оклады государственных гражданских служащихвоеннослужащих и силовиков также увеличились на 3%.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.10.2020, 22:40 / Общество
Павел Креков и Андрей Карлов привились от COVID-19
01.10.2020, 22:06 / Экономика
Мэр Екатеринбурга проиндексировал зарплаты бюджетников на 3,8%
01.10.2020, 21:18 / Общество
До 2025 года в регионы России направят 500 миллиардов на ремонт больниц
01.10.2020, 20:17 / Общество
Евгений Куйвашев потребовал усилить контроль за масочным режимом в свердловских городах
01.10.2020, 19:40 / Общество
Более 3400 свердловчан отправятся служить в период осеннего призыва