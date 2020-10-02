Область согласовала поддержку свердловским муниципалитетам на 2021 год

Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области завершились заседания согласительной комиссии с главами муниципалитетов по формированию бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. По данным, опубликованным региональным минфином, на планы и проекты территорий из областной казны в будущем году выделят порядка 15 млрд рублей. По традиции большую часть средств получат Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Нижний Тагил и Екатеринбург активно готовятся к 300-летним юбилеям, и областные деньги пойдут в основном на организацию мероприятий. Предварительно уральской столице одобрили сумму в 5,2 млрд рублей, а Нижнему Тагилу – 0,9 млрд.

– Комиссия поддержала расходы в 181 млн рублей на услуги по перевозке городским наземным электрическим транспортом. 30 млн рублей – на безопасные и качественные автомобильные дороги, ещё 50 млн – на ремонт теплотрассы, которая идёт как раз на участке дороги, которую мы отремонтируем. Поддержали софинансирование по благоустройству дворовых и общественных территорий – 34 млн рублей. И на строительство моста через Тагильский пруд с учётом выноса сетей планируется выделить 76 млн рублей. Также мы планируем получить поддержку на ремонт детских садов, школ и загородных лагерей, – поделился с «ОГ» замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Цифры Муниципальные бюджеты свердловских городов традиционно являются социально ориентированными: помимо прочего на сферу образования областные власти выделят территориям дополнительно 4 млрд рублей; на ремонт и строительство дорог — 3,7 млрд рублей; на разработку проектной документации и реализацию инвестпроектов – 2,8 млрд рублей; на содержание вновь вводимых объектов соцсферы – 441 млн рублей.

Каменск-Уральский может получить поддержку в 0,6 млрд рублей. Один из проектов, который презентовал глава города Алексей Шмыков, – это благоустройство центральной площади. В областном минфине похвалили этот муниципалитет за качественную подготовку к согласительной комиссии. Однако Алексей Шмыков пока не раскрывает все детали проектов, которые получили одобрение.

– Как только цифры официально подтвердят, мы поделимся своими планами, – сказал он.

В лидерах по областной поддержке оказалась и Верхняя Пышма. Она получит 0,7 млрд рублей, в том числе эти деньги местные власти вложат в строительство Дворца самбо.

– Продуктивная совместная работа в ходе первого тура согласительных процедур позволила учесть наиболее острые проблемы наших муниципалитетов. Дальше, после первого чтения законопроекта об областном бюджете, мы будем подробно рассматривать вопросы финансирования национальных проектов и госпрограмм, – объяснил процедуру работы над региональным проектом бюджета председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков.

Ожидается, что до 1 ноября законопроект об областном бюджете на ближайшие три года будет внесён в Законодательное собрание области.