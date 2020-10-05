Средний размер автокредита в Свердловской области вырос почти на 9 процентов

Фото: Алексей Кунилов

По данным Национального бюро кредитных историй, в августе средний размер автомобильного кредита в Свердловской области достиг 768,6 тысячи рублей. Это на 8,7 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Тенденция роста среднего размера автокредита наблюдается и в целом по России, но стоит отметить, что по стране этот показатель выше, чем в регионе – 852,6 тысячи рублей. Если сравнивать Свердловскую область с другими регионами Уральского федерального округа, то она расположилась в середине рейтинга, уступив позиции Ханты-Мансийскому автономному округу (средний размер автокредита 926,8 тысячи рублей) и Тюменской области (792 тысячи рублей). В НБКИ считают, что рост среднего размера автокредита связан с ослаблением карантинных мер: граждане начали реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос.

Для сравнения, стоимость самого дешёвого отечественного автомобиля на первичном рынке составляет около полумиллиона рублей – это LADA Granta лифтбек. К слову, недавно АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд своих автомобилей. Рост составил от полутора до двух процентов.

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