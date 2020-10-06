Снижение зарплат вместо увольнений

Руслан Долженко стал директором Уральского института управления РАНХиГС в ноябре 2019 года. До этого он заведовал кафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ. Фото: Павел Ворожцов

Коронавирус заставил работодателей принимать непростые решения. Одним пришлось выводить персонал на работу, рискуя его здоровьем, в выходные дни из-за непрерывности производства. Другим – сокращать штат. Третьим – отправлять сотрудников в простой. Четвёртым – обеспечивать условия для дистанционной работы. Рынок труда пережил кризис и трансформировался. О процессах, которые мы наблюдаем спустя полгода после начала пандемии, «ОГ» поговорила с директором Уральского института управления РАНХиГС Русланом Долженко.

– Руслан Алексеевич, по данным Свердловскстата, на Среднем Урале уровень безработицы в кризисные месяцы составляет 6,5 процента, а ещё в январе-феврале он находился в районе 4 процентов. За полгода у нас появилось около 50 тысяч безработных. Ситуация вызывает опасения?

– Маловероятно, что официальная безработица выросла только из-за массовых увольнений. Государство начало защищать безработных через пособия, поэтому часть людей отправилась регистрироваться на биржу труда, чтобы получить живые деньги. Занятость, по сравнению с другими кризисами, снизилась не сильно – упали доходы людей. Когда в других странах происходит кризис, бизнес начинает «пачками» увольнять сотрудников, а государство думает, где брать деньги, чтобы платить пособия по безработице. У нас всё происходит иначе. Вместо того чтобы сокращать людей, работодатели снижают их доходы – оставляют оклады, а премии и надбавки не платят. То есть занятость как бы сохраняется в целом, но доходы у людей падают, они беднеют. Таковы особенности российской модели рынка труда.

К сожалению, мы не можем оценивать число тех, кто работает в тени – по некоторым данным, это 20–40 процентов россиян. Вы можете поверить, что уровень безработицы у нас реально составляет 5–6 процентов? У многих существует представление, что серая экономика – это плохо, что надо срочно выводить всех из тени и заставлять платить налоги. На мой взгляд, это естественная особенность нашего рынка, и не совсем правильно «махать шашкой». Если мы сейчас всех выведем оттуда, то увидим, что по факту уровень безработицы у нас гораздо выше официального. Это обещает социальные потрясения. Поэтому делать всё нужно аккуратно. Прозрачность нужна, но не ценой больших общественных катаклизмов. Не только прирост безработицы нужно смотреть, но и отслеживать те действия, которые способствуют занятости.

– А именно?

– Количество безработных, бесспорно, важно отслеживать и регулировать с точки зрения социального спокойствия, но потенциал для негативных тенденций в экономике заложен не в рынке труда. Основными субъектом, прибавляющим внутренний валовой продукт, является бизнес. Из-за самоизоляции большая часть работодателей была вынуждена оптимизировать штат. Возможно, я пойду вразрез с мнением профсоюзов, но работодатели не такие плохие, какими их пытаются представить, они не стремятся увольнять людей. Но чтобы бизнес выжил, нужно снизить расходы на его ведение. Сделать это можно лишь двумя способами – уменьшить зарплату или снизить численность занятых при помощи самоизоляции, отпусков без содержания, сокращений.

Важно не от безработицы избавляться. Знаете, когда после болезни просыпаешься утром, открываешь форточку, за окном солнце – сочное, яркое. Понимаешь, что выздоровел, хочется делать всё, что не успел за несколько недель болезни. Нужно дать эту возможность бизнесу – обеспечить восстановление экономики в ближайшей перспективе, тогда предприятия смогут взять людей и повысить их уровень доходов. Делать это нужно через льготы и преференции по отношению к бизнесу, обеспечение дополнительных инструментов повышения его эффективности, в том числе и в Свердловской области.

– Некоторые льготы для предпринимателей от государства, например, субсидии и льготные кредиты, были завязаны на сохранении численности работников. Власти достаточно активно поддерживали бизнес в разгар пандемии?

– Власть делала очень много, не всегда очень оперативно, и, к сожалению, в первую очередь думала о защите крупного бизнеса – он вносит более серьёзный вклад в развитие экономики, людей там работает больше. Здесь я могу только посочувствовать органам власти и профессиональным сообществам – они не могли разорваться и помочь всем, хотя и пытались.

Например, хорошо, что граждан старше 65 лет отправили на принудительный больничный за счет государства. Если работник не может находиться на рабочем месте и выполнять работу, почему работодатель должен ему платить, за счет чего? Сложность в том, что всем не угодишь. Если бы мы были готовы к коронавирусу, то «подстелили бы соломки», но пандемия вспыхнула очень быстро. Конечно, сейчас нужно сделать выводы из ситуации, чтобы в следующий раз действовать эффективнее.

– Если обратиться к прошлому, отличается ли реакция рынка труда от прошлых кризисов?

– В этот раз абсолютно новая причина кризиса – самоизоляция. Практически всё, что можно, было оптимизировано в кризис 2008 года – переведено на аутсорсинг, автоматику. Поэтому к 2020 году мы подошли с небольшими резервами по оптимизации численности.

По этой же причине предприниматели могли позволить себе выплачивать только гарантированный трудовым кодексом оклад. Дополнительные выплаты зависят от результатов работы предприятия, а какими они могут быть, если нельзя продавать и производить?

Но самое главное, к этому кризису мы оказались лучше готовы, чем в прошлые годы, – очень помог дистанционный формат , который позволил многим сохранить занятость, начать работать в качестве самозанятых. Опыт – важный фактор выживания в сложных условиях, его у наших предприятий много.

– Кстати, из-за самоизоляции появился тренд на удалённую работу. Но есть ощущение, что дистант массовым не станет: после смягчения самоизоляции большинство сотрудников вернулись в офисы.

– Мы пока не готовы к повсеместному дистанционному формату. Если бы самоизоляция длилась год-другой, я уверен, что работать онлайн для нас стало бы нормой, но привычка еще не успела сформироваться. Есть люди, которым удалось успешно работать на удалёнке, но их мало. Например, Первоуральский новотрубный завод перевёл часть сотрудников на дистант. Некоторых устроил такой формат: не нужно тратить деньги на поездки из Екатеринбурга, да и в целом в родных стенах работается результативнее. Но большая часть сотрудников всё-таки вернулась.

Единственные, кто могут переломить ситуацию, – сами работодатели, но для этого нужно изменить традиционные установки в их головах. Необходимы системные решения, нужно взвешенное отношение к инновациям, возможностям цифровой экономики. Да и работникам тоже нужно понимать, что для того, чтобы стало как раньше или лучше, нужно всем много и продуктивно работать.

Соотношение соискателей к вакансиям летом 2020 года*

(** По последним актуальным данным Свердловскстата и Департамента по труду и занятости населения Свердловской области)

Количество граждан, ищущих работу 137 тыс человек Число рабочей силы (всё трудоспособное население области) 2,1 млн человек Заявленная работодателями потребность в работниках в службы занятости 43,7 тыс человек Количество вакансий в Свердловской области на крупных порталах Зарплата.ру 25 тыс штук HeadHunter 23 тыс штук «Работа в России» 14,7 тыс штук Superjob 12,6 тыс штук

Если посмотреть на количество вакансий в службах занятости и на сайтах по поиску работы, становится понятно: даже среди тех, кто попал в официальную статистику по безработице, больше половины не смогут найти работу

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