Два свердловских проекта вошли в число 27 финалистов федеральной программы

Реконструкция старого сысертского завода началась два года назад. Фото: Галина Соловьёва

Со 2 по 4 октября в Сочи прошла финальная презентация программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «100 городских лидеров – 2020», на которой около 100 инициативных групп из 65 регионов России представили проекты, призванные сделать жизнь горожан более комфортной. В число 27 финалистов программы прошли сразу два проекта от Свердловской области.

Как рассказал на встрече с журналистами первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, который принимал участие в сочинской презентации, суть представленных нашими молодыми земляками проектов заключается в том, чтобы дать вторую жизнь богатейшему индустриальному наследию Среднего Урала и активизировать вокруг него социально-экономическое развитие городов и посёлков. Проект «Креативный завод» реализуется в Сысерти на базе основанного здесь ещё в начале 18 века завода Турчаниновых-Соломирских, а проект «АртРезиденция» в посёлке Черноисточинске под Нижним Тагилом – на базе ещё более старинного железоделательного предприятия Демидовых. В Сочи эти проекты получили не только высокую экспертную оценку специалистов АСИ, но и предложения о дальнейшем партнёрстве как от органов государственной власти, так и от общественных организаций и частных инвесторов.

Алексей Орлов рассказал, что проект «АртРезиденция» уже включён в туристический кластер «Гора Белая», что обеспечит ему доступ к преференциям, предусмотренным соответствующим областным законом. А успех на финальной презентации программы «100 городских лидеров – 2020» проекта «Креативный завод» подвигнул областные власти на создание ещё одного регионального туристического кластера в Сысертском ГО.

Впрочем, как пояснил один из инициаторов сысертского проекта Ян Кожан, фактически туристический кластер там уже существует, ведь реставрационные работы на заводе Турчаниновых уже идут, а в 2020 году там с успехом была реализована акция «Лето на заводе», давшая работу сотням местных жителей и приносившая ежедневно до 500 тысяч рублей прибыли. В дальнейшем по этому проекту будут созданы более 1300 новых рабочих мест.

Кстати Всего сегодня в России – 1117 городов. 15 октября на сайте 100gorodov.ru начнётся народное голосование за лучший проект среди финалистов программы «100 городских лидеров – 2020», в числе которых – проекты из Сысерти и Черноисточинска.

А бывший демидовский завод в Черноисточинске, по словам лидера проекта «АртРезиденция» Сергея Федореева, ещё только ожидает реконструкцию. Но поскольку он находится в частной собственности, и его владелица активно участвует в проекте, реконструкция не потребует вложений со стороны государства. Главное, что местное отделение Союза художников России, училище искусств, училище прикладных искусств им. Строганова, факультет художественного образования Нижнетагильского государственного социально-педагогического института получат там только за коммунальную плату площади для художественных мастерских и учебных классов. Проект также даст работу сотням жителей посёлка, что, по мнению его авторов, будет достойным вкладом в выполнение национальных проектов.

Черноисточинск – один из старейших заводских посёлков Урала. Фото: Алексей Кунилов

Отвечая на вопрос «Областной газеты» о ходе выполнения поставленной Президентом Владимиром Путиным на расширенном заседании президиума Госсовета 28 сентября задачи о корректировке плановых цифр по национальным проектам, Алексей Орлов напомнил, что глава государства на том заседании подтвердил неизменность наших национальных целей.

— В числе этих целей есть создание комфортной и безопасной среды для жизни, а проекты, о которых мы говорим сегодня, как раз и направлены на достижение этой цели. Значит, у них большое будущее, — сказал первый замгубернатора.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».