Министр энергетики РФ считает, что газ и нефть сохранят значимость даже через 30 лет

По словам Александра Новака, Латинская Америка, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион продолжат активно использовать нефть и газ вплоть до 2050 года. Фото: Алексей Кунилов.

Министр энергетики России Александр Новак в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week) поделился мнением по поводу роли нефти и газа в мировом энергобалансе будущего. По его словам, эти виды топлива будут востребованы и в 2050 году.

"Мы должны понимать, что углеводороды никуда не уйдут. Даже к 2050 году в мировом энергобалансе их будет львиная доля. Нам важно уже сегодня понимать, какие условия будут для обеспечения соответствующих энергоресурсов, чтобы весь земной шар обеспечить энергией", - передаёт слова главы Минэнерго РФ "Российская газета".

Он отметил, что европейские страны могут перейти на какой-нибудь новый вид топлива, но Латинская Америка, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион продолжат активно использовать нефть и газ. При этом Александр Новак подчеркнул, что Россия готова к партнёрству с другими странами в области производства чистой энергии и использованию новых технологий.

По словам министра энергетики, Россия договорилась с Германией о подписании меморандума о совместных исследованиях по созданию энергии с помощью водорода и возобновляемых источников энергии. Также он добавил, что доля водорода в мировом энергобалансе может вырасти с 7% до 25%.