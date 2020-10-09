База для второго: кто поможет транзитному хабу Red Wings оправдать себя на Урале?

Примечательно, что Red Wings летает из Екатеринбурга только на самолётах российского производства - Sukhoi SuperJet 100 Фото: Алексей Кунилов

Власти Свердловской области подключились к реализации проекта по созданию компанией Red Wings ключевого транзитного хаба в Кольцово. Вчера стало известно, что правительство готово субсидировать перелёты по 20 направлениям. Цена вопроса – 600 млн рублей. Таким образом они рассчитывают подтолкнуть пассажиров летать через Екатеринбург.

Льготный проезд

Напомним, о том, что авиакомпания Red Wings создаст в аэропорту Кольцово ключевой транзитный хаб (пересадочный узел) для межрегиональных перелётов, стало известно в начале сентября этого года. Фактически она стала вторым базовым перевозчиком в регионе помимо «Уральских авиалиний». Как пояснил вчера Евгений Чудновский, гендиректор УК «Аэропорты Регионов», сейчас порядка 6 компаний перевозят пассажиров Кольцово на межрегиональных маршрутах. Однако ни одна из них не работает по стыковочным программам.

– Нам важно, чтобы пассажир имел возможность осуществить сквозной перелёт через Кольцово не только в любом направлении по стране, но и по международным маршрутам. А «Уральские авиалинии» давно приняли решение, что они не будут развивать межрегиональную связь. Мы были в поиске компании, которая поможет развить эту часть перевозок, – объяснил он необходимость развития транзитного хаба в уральской столице.

Куда летим? К настоящему времени из Кольцово Red Wings запустило уже четыре направления: Саратов, Волгоград, Нижний Новгород и Ноябрьск. В ближайшее время добавятся рейсы до Оренбурга, Махачкалы, Воронежа, Кемерово и Новосибирска. Сейчас у компании уже два самолёта базируются в Кольцово. На следующей неделе прибудет ещё один. В 2021 году число машин вырастет до 10.

Несмотря на то, что процесс по формированию регионального бюджета на ближайшие три года пока идёт, областные власти уже сообщили, что готовы поддержать перевозчиков Кольцово, летающих региональными маршрутами, на сумму в 600 млн рублей. Использовать эти деньги можно только при полётах по 20 направлениям. Список их уже определён властями, например, это Норильск, Владикавказ, Калининград, Мурманск, Геленджик, Уфа, Омск, Ханты-Мансийск. Отметим, что субсидии напрямую повлияют на цену билета и будут снижать коммерческую стоимость вплоть до 40 процентов.

– Такими мерами мы мотивируем людей полететь через Екатеринбург. Мы планируем, что через какое-то время пассажиры, определив для себя, что этими маршрутами летать удобно, будут платить за них, маршрут выйдет на полную заполняемость и затем перейдёт на коммерческую основу, – пояснил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Свердловские власти уверены, что их вложения окупятся налогами, которые будут поступать от авиаперевозчиков. Также появление в регионе транзитного хаба даст дополнительные рабочие места.

Отметим, что Red Wings рассчитывают не только на областную, но и федеральную поддержку. Сейчас специальная комиссия рассматривает заявки компании на субсидирование региональных рейсов. Гендиректор Red Wings Евгений Ключарёв сообщил, что с 2021 года, в том числе, благодаря субсидиям, компания планирует работать по 25 направлениям.

Разделят небо и землю

После прихода Red Wings в Кольцово в медиапространстве активно начались обсуждения, как новая для уральского региона авиакомпания будет конкурировать с таким крупным игроком, как «Уральские авиалинии». Евгений Ключарёв на встрече сделал неожиданное заявление:

– Готовится соглашение о взаимодействии двух авиакомпаний, где будут определены зоны ответственности. Мы не являемся конкурентами, мы дополним сети друг друга и сделаем так, чтобы пассажиропоток мог передаваться с рейса на рейс, – отметил он.

Поделить придётся не только пассажиров, но и землю. Новой авиакомпании нужны свои ангары и другая инфраструктура для обслуживания самолётов. Евгений Чудновский заверил, что несмотря на то, что «Уральским авиалиниям» согласовали выделение дополнительного участка земли под строительство второй очереди технической базы, места хватит всем.

– У нас в Кольцово уже открыта линейная станция для обслуживания самолётов, есть склад запчастей, офис компании. Создание ангаров и других крупных объектов — это не быстрый процесс, так как самолёты все новые, соответственно, инфраструктура для серьёзного ремонта потребуется только в 2022 году, – отметил Ключарёв.