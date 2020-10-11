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Экономика
11 октября 2020, 17:02

Правительство РФ выделило ещё 8,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Деньги на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет будет направлено в регионы из резервного фонда Правительства.

Деньги на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет будет направлено в регионы из резервного фонда Правительства. Фото: Галина Соловьёва

Российское правительство дополнительно выделило 8,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте кабмина. Деньги на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет будет направлено в регионы из резервного фонда Правительства.

В пояснительной записке к документу сказано, что необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек.

Напомним,ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет выплачиваются с 1 июня, при этом их начисление осуществляется с 1 января. Данную меру поддержки граждан предложил Президент России Владимир Путин. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг. В первый день выплат портал Госуслуг не выдержал потока обращений. В начале августа правительство России упростило оформление пособий.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

В Свердловской области пособие получают более 55,5 тыс. семей. Сумма ежемесячной выплаты на Среднем Урале составляет 5 757 рублей

Областная газета Свердловской области

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