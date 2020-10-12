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Экономика
12 октября 2020, 09:43

Инфляция в Свердловской области снова достигла максимального в этом году уровня

в магазине

Наиболее заметно за год выросли цены на продукты. Фото: Галина Соловьёва.

В сентябре годовая инфляция в Свердловской области достигла 3,1%. Это самый высокий уровень за прошедшие девять месяцев текущего года.

Такой уровень годового темпа прироста цен зафиксирован в этом году не впервые: инфляция в 3,1% также была зарегистрирована в апреле. Затем показатель начал снижаться, и в июне он составил 2,7%. Начиная с июля инфляция снова стала расти, в августе она достигла 3%.

Фото: пл данным Свердловскстата

Как следует из данных Свердловскстата, наиболее заметно — на 4,5% — выросли цены на продукты. Непродовольственные товары за год подорожали на 3,3%, а услуги — на 1,4%.

В месячном выражении рост цен был зафиксирован только на непродовольственные товары (+0,7%). Продукты же, наоборот, немного подешевели — на 0,1%. Стоимость услуг тоже снизилась — на 0,5%.

Областная газета Свердловской области

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