На Среднем Урале завершилась кадастровая оценка земель

Данные об оценке будут внесены в единый государственный реестр недвижимости в ближайшее время. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области утверждена кадастровая стоимость земельных участков, на основании которой с 2021 года будет рассчитываться земельный налог. Данные об оценке будут внесены в единый государственный реестр недвижимости в ближайшее время.

В 2022 году собственники домов и земельных участков получат уведомления о размере актуального налога, оплатить который нужно будет до конца года. Юридические лица, владеющие землёй, должны будут внести авансовые платежи из расчёта новой стоимости уже в 2021 году.

«Сбор сведений о землях для определения кадастровой стоимости является эффективным государственным рычагом в создании справедливой системы налогообложения, когда оптимизируется процесс исчисления налогов и их учёта. Это, в свою очередь, позволит эффективно управлять землями на местах, а собственники земельных участков получат лояльную систему налогообложения, соответствующую адекватным рыночным ценам», – приводит департамент информполитики Свердловской области слова заместителя губернатора - и.о. министра по управлению государственным имуществом Сергея Зырянова.

В соответствии с законодательством земельный налог формируется на основании кадастровой стоимости участка. Для того, чтобы последняя соответствовала рыночным ценам, один раз в три-пять лет проводится государственная кадастровая оценка всех землевладений.

Напомним, в 2019 году областным Центром государственной кадастровой оценки была собрана информация о более миллиона категорий региональных земель. Впервые масштабная работа по определению стоимости в соответствии с общепринятыми методиками расчёта была проведена с привлечением самих владельцев земли. На стадии сбора информации собственники могли предоставить декларации с актуальными характеристиками их участков. Правом повлиять на кадастровую стоимость своей земли в упрощенном порядке на стадии оценки, воспользовались более пяти сотен уральцев.

После утверждения стоимости внести изменения в итоговые расчёты можно только обратившись в областной Центр государственной оценки, в комиссию по рассмотрению споров либо в судебном порядке.