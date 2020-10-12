Банк России выпустил 25-рублёвые монеты с врачами в защитных костюмах

ЦБ РФ выпустил 5 миллионов памятных монет, посвящённых самоотверженному труду медиков. На оборотной стороне 25-рублёвых монет изображены врачи в защитных костюмах.
Женщина и мужчина стоят с реанимационными чемоданами на фоне здания больницы и кареты скорой помощи. Монеты из недрагоценных металлов выпущены в обращение 12 октября.
Сегодня Банк России выпустил также 1 миллион монет номиналом 10 рублей. Они посвящены работникам транспортной сферы и выходят в рамках серии "Человек труда".
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