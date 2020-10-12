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Экономика
12 октября 2020, 20:41

Банк России выпустил 25-рублёвые монеты с врачами в защитных костюмах

Женщина и мужчина на монете стоят с реанимационными чемоданами на фоне здания больницы и кареты скорой помощи.

Защитные костюмы в период пандемии коронавируса стали привычными костюмами врачей. Фото: ЦБ РФ

ЦБ РФ выпустил 5 миллионов памятных монет, посвящённых самоотверженному труду медиков. На оборотной стороне 25-рублёвых монет изображены врачи в защитных костюмах.

Женщина и мужчина стоят с реанимационными чемоданами на фоне здания больницы и кареты скорой помощи. Монеты из недрагоценных металлов выпущены в обращение 12 октября.

Сегодня Банк России выпустил также 1 миллион монет номиналом 10 рублей. Они посвящены работникам транспортной сферы и выходят в рамках серии "Человек труда".

Фото: ЦБ РФ
Фото: ЦБ РФ

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