Банк России выпустил 25-рублёвые монеты с врачами в защитных костюмах

Защитные костюмы в период пандемии коронавируса стали привычными костюмами врачей. Фото: ЦБ РФ

ЦБ РФ выпустил 5 миллионов памятных монет, посвящённых самоотверженному труду медиков. На оборотной стороне 25-рублёвых монет изображены врачи в защитных костюмах.

Женщина и мужчина стоят с реанимационными чемоданами на фоне здания больницы и кареты скорой помощи. Монеты из недрагоценных металлов выпущены в обращение 12 октября.

Сегодня Банк России выпустил также 1 миллион монет номиналом 10 рублей. Они посвящены работникам транспортной сферы и выходят в рамках серии "Человек труда".

Фото: ЦБ РФ

Фото: ЦБ РФ