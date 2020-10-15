Владимир Путин наградил 15 работников металлургических предприятий Свердловской области

Владимир Путин присвоил госнаграды девяти сотрудникам Первоуральского новотрубного завода и пяти рабочим ЕВРАЗ НТМК, а также советнику предижента РМК. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Среди награждённых значатся работники АО "Первоуральский новотрубный завод" и "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", а также советник президента АО "Русская медная компания".

Татьяна Алтушкина награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Госнаграды также присвоены девяти сотрудникам Первоуральского новотрубного завода за заслуги в развитии металлургической промышленности:

Игорь Банников - мастер участка цеха (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени),

Сергей Бубнов - мастер (смены) участка цеха (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени),

Антон Лоскутов - руководитель производственного комплекса "Сталь" - начальник цеха (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени),

Ирина Старостина - начальник участка цеха (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени),

Елена Тычинина - сдатчик металла (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени),

Николай Емшанов - нагревальщик металлов ("Заслуженный металлург РФ"),

Александр Савин - мастер по ремонту оборудования ("Заслуженный металлург РФ"),

Александр Цыпышев - ведущий инженер по подготовке производства ("Заслуженный металлург РФ"),

Сергей Шумихин - мастер участка цеха ("Заслуженный металлург РФ").

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также получили четверо рабочих АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат":

Виктор Кучерявенко - нагревальщик металла,

Александр Сухов - оператор поста управления стана горячей прокатки,

Владимир Устюжанин - газовщих коксовых печей,

Олег Чернов - старший мастер участка цеха.

Ещё одному работнику нижнетагильского предприятия - замначальника управления железнодорожного транспорта по грузовой работе Николаю Глухих присвоено почётное звание "Заслуженный работник транспорта РФ".

Фото: указ

Фото: указ

Фото: указ