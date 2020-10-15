Владимир Путин наградил 15 работников металлургических предприятий Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Среди награждённых значатся работники АО "Первоуральский новотрубный завод" и "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", а также советник президента АО "Русская медная компания".
Татьяна Алтушкина награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Госнаграды также присвоены девяти сотрудникам Первоуральского новотрубного завода за заслуги в развитии металлургической промышленности:
- Игорь Банников - мастер участка цеха (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени),
- Сергей Бубнов - мастер (смены) участка цеха (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени),
- Антон Лоскутов - руководитель производственного комплекса "Сталь" - начальник цеха (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени),
- Ирина Старостина - начальник участка цеха (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени),
- Елена Тычинина - сдатчик металла (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени),
- Николай Емшанов - нагревальщик металлов ("Заслуженный металлург РФ"),
- Александр Савин - мастер по ремонту оборудования ("Заслуженный металлург РФ"),
- Александр Цыпышев - ведущий инженер по подготовке производства ("Заслуженный металлург РФ"),
- Сергей Шумихин - мастер участка цеха ("Заслуженный металлург РФ").
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также получили четверо рабочих АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат":
- Виктор Кучерявенко - нагревальщик металла,
- Александр Сухов - оператор поста управления стана горячей прокатки,
- Владимир Устюжанин - газовщих коксовых печей,
- Олег Чернов - старший мастер участка цеха.
Ещё одному работнику нижнетагильского предприятия - замначальника управления железнодорожного транспорта по грузовой работе Николаю Глухих присвоено почётное звание "Заслуженный работник транспорта РФ".