У самозанятых начали появляться меры поддержки

Свердловчане довольно активно регистрируются в качестве самозанятых. Пока не очень понятно, что стало главной причиной: стремление легализовать свою деятельность или желание получить выплаты. Покажет время Фото: Павел Ворожцов

Пандемия коронавируса подтолкнула государство к разработке мер поддержки для самозанятых, которые узаконили свой статус. Напомним, в Свердловской области этот режим ввели с 1 января 2020 года. До недавнего времени было непонятно, зачем самозанятым физлицам выходить из тени - государство предложило им отдавать по 4 процента от своих доходов, но ничего не дало взамен. Ситуация начала меняться.

Сначала федеральные власти предоставили самозанятым налоговый вычет на 12 130 рублей (размер МРОТ), затем – возможность вернуть деньги, которые были уплачены за налог в течение 2019 года. Параллельно в некоторых регионах начали появляться свои меры поддержки. Не исключено, что власти решили воспользоваться ситуацией, чтобы популяризировать новый режим и достигнуть целевых показателей по количеству присоединившихся к нему. Так или иначе, зарегистрированные самозанятые поддержку на местах получили. В частности, Свердловская область обеспечила им прямые выплаты. Официальные самозанятые могли подать заявку на получение 5 тысяч рублей. Этой возможностью воспользовались почти 9 тысяч человек – из резервов бюджета региона было потрачено 75,7 млн рублей.

В начале пандемии в Свердловской области работали 12,2 тысячи официальных самозанятых. К 1 октября их число выросло до 33,2 тысячи человек, причём почти все они – физлица. Если учесть, что больше всего самозанятых работают в сфере услуг, которая сильно пострадала из-за коронавируса – тенденция интересная. Свердловская область практически выполнила целевой показатель по числу самозанятых в 2020 году: на учёт должны встать 35,4 тысячи человек. Предполагается, что к 2024 году число плательщиков налога на профессиональную деятельность достигнет 76,6 тысячи, но для этого могут понадобиться дополнительные привилегии.

На федеральном уровне есть новые планы по поддержке самозанятых в долгосрочной перспективе. Ранее в законодательство были внесены изменения, которые позволят им получать некоторые меры поддержки, доступные малому и среднему бизнесу. Среди них – участие в лизинговых программах, образовательная поддержка, предоставление льготных кредитов.

Кроме того, самозанятые появятся в обновленной версии национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства – его новый паспорт был утверждён на прошлой неделе. Очевидно, что государство стремится систематизировать поддержку самозанятых. Обновленные нацпроекты должны представить до конца месяца.

– Пока Свердловская область имеет только информацию по предоставлению льготных займов: они будут выдаваться под 7,75 процента годовых. Но мы понимаем, что это достаточно высокая ставка для самозанятых, поэтому ставим для себя задачу ввести и другие инструменты поддержки. Что касается нацпроекта, то уже известно, что самозанятые будут выделены в отдельный федеральный проект «Создание благоприятных условий для деятельности самозанятым гражданам», – рассказала «ОГ» министр инвестиций и развития области Виктория Казакова. – С начала этого года мы начали обучение и консультирование самозанятых. Сейчас перед нами стоит задача сформировать сообщество, чтобы понимать, что мы можем сделать, чтобы самозанятые чувствовали себя комфортно.

По последним данным Министерства финансов Свердловской области на 1 сентября 2020 года налоговые поступления от зарегистрированных самозанятых в региональный бюджет составили 15,8 млн рублей

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