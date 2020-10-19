Александр Высокинский призвал искать компромисс в вопросе застройки города

Власти считают, что увеличение объёмов застройки города не должно происходить в ущерб комфорту граждан. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в строительной отрасли. Напомним, ранее комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы отказалась увеличивать коэффициент строительного использования территорий, что могло бы привести к росту объёмов «точечной застройки».

Напомним, что депутаты отклонили поправки в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), руководствуясь тем, что из-за плотной застройки в некоторых районах жители будут испытывать большой дефицит детских садов и школ, которых не хватает и сейчас. Александр Высокинский заявил, что сейчас администрация города предлагает всё-таки увеличить коэффициент использования территорий. Это должно помочь отрасли в кризис. Тем не менее городские власти рассчитывают, что екатеринбуржцы будут в полной мере обеспечены объектами социальной инфраструктуры. Мэр рассказал, что уже разработана схема по строительству социальных объектов, которая будет утверждена до конца этого года. В ней горожане смогут увидеть сроки, планы, объёмы строительства детских садов и школ. Строительные компании, в свою очередь, должны учитывать эту схему при реализации проектов.

Александр Высокинский предложил провести депутатские слушания по новой редакции ПЗЗ.

– Вместе с депутатами мы должны договориться о приоритетах и решить, как будем действовать. Крайних позиций быть не может, потому что строительный комплекс сегодня находится в непростой ситуации, а строительство – это огромное количество рабочих, и проекты, которые должны быть реализованы, – подчеркнул глава города. – Но нужно учитывать, что каждое построенное здание простоит 50, а то и 100 лет. Поэтому мы должны делать комфортную среду в горизонте планирования большем, чем 10 лет.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».