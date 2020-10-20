В Свердловской области разработают комплексную программу по снижению бедности до 2030 года

Разработку комплексной программы поручили региональному министерству социальной политики. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области разработают комплексную программу по снижению уровня бедности до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Разработку комплексной программы «Снижение уровня бедности в Свердловской области на период до 2030 года» поручили региональному министерству социальной политики. Это необходимо сделать до 1 июня 2021 года.

Фото: скриншот документа

Планируемым заказчиком-координатором комплексной программы определено министерство социальной политики Свердловской области.

Контроль за исполнением распоряжения главы региона возложен на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в мае 2019 года Евгений Куйвашев сообщил, что региональное правительство займётся разработкой плана по снижению бедности до 2024 года.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года.