На Среднем Урале начнут делать первые отечественные высокоскоростные поезда

Старт строительству производственного комплекса для выпуска высокоскоростных электропоездов дали (слева направо) Дмитрий Пумпянский, Евгений Куйвашев, Олег Спаи, Дмитрий Пегов, Александр Либеров. Фото: Павел Ворожцов

Вчера «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и концерна «Сименс», расположенное в Верхней Пышме) отметили десятилетний юбилей. С праздником их поздравили многие значимые персоны, в том числе и первые лица региона – губернатор Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина. Но самый большой подарок предприятие сделало себе само – дало старт производству высокоскоростных электропоездов. Соглашение о реализации проекта компания подписала вместе с Группой Синара, Российскими железными дорогами и концерном «Сименс».

Евгений Куйвашев назвал «Уральские локомотивы» флагманом железнодорожного машиностроения и отметил важность увеличения перечня выпускаемой ими продукции. У предприятия есть серьёзный опыт производства скоростных поездов. Многим уже полюбилась пригородная «Ласточка» – предприятие выпустило 965 вагонов для этих электропоездов. В прошлом году «Уральские локомотивы» и РЖД подписали соглашение о создании двухуровневых поездов для маршрутов межрегионального следования. От обычной «Ласточки» они будут отличаться повышенной комфортностью – более удобными сидениями, наличием телевизоров, душа, вагона-бистро. Наладить производство скоростных поездов дальнего следования «Уральские локомотивы» планируют к 2024 году.

Но если «Ласточка» разгоняется лишь до 160 км/ч, то высокоскоростные поезда способны развивать скорость до 360 км/ч. Поэтому если предприятию удастся наладить их производство, это станет настоящим прорывом для самих «Уральских локомотивов» и в целом для железнодорожной промышленности. Напомним, что в Москве уже курсируют высокоскоростные поезда «Сапсан», разработанные концерном «Сименс» для России. Но в отличие от них, свердловские составы будут полностью создаваться и обслуживаться отечественными специалистами.

– Это сложный проект. В России уже предпринималось много попыток создать высокоскоростные поезда. Надеемся, что эта попытка будет успешной, – отметил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. – Мы рассчитываем создать комфортный высокоскоростной поезд, вы знаете, что наши пассажиры сейчас очень требовательны.

Правда, пока это чудо свердловчанам не достанется: электропоезд будет курсировать по маршруту Москва – Санкт-Петербург. После запуска высокоскоростного маршрута расстояние между этими городами можно будет преодолеть за 2 часа 15 минут. Планируется, что для этих целей «Уральские локомотивы» выпустят 42 состава. Как сообщил генеральный директор Группы Синара Дмитрий Пумпянский, объём инвестиций в проект должен составить более 10 млрд рублей.

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