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Экономика
20 октября 2020, 19:45

На Среднем Урале начнут делать первые отечественные высокоскоростные поезда

Уральские Локомотивы

Старт строительству производственного комплекса для выпуска высокоскоростных электропоездов дали (слева направо) Дмитрий Пумпянский, Евгений Куйвашев, Олег Спаи, Дмитрий Пегов, Александр Либеров. Фото: Павел Ворожцов

Вчера «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и концерна «Сименс», расположенное в Верхней Пышме) отметили десятилетний юбилей. С праздником их поздравили многие значимые персоны, в том числе и первые лица региона – губернатор Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина. Но самый большой подарок предприятие сделало себе само – дало старт производству высокоскоростных электропоездов. Соглашение о реализации проекта компания подписала вместе с Группой Синара, Российскими железными дорогами и концерном «Сименс».

Евгений Куйвашев назвал «Уральские локомотивы» флагманом железнодорожного машиностроения и отметил важность увеличения перечня выпускаемой ими продукции. У предприятия есть серьёзный опыт производства скоростных поездов. Многим уже полюбилась пригородная «Ласточка» – предприятие выпустило 965 вагонов для этих электропоездов. В прошлом году «Уральские локомотивы» и РЖД подписали соглашение о создании двухуровневых поездов для маршрутов межрегионального следования. От обычной «Ласточки» они будут отличаться повышенной комфортностью – более удобными сидениями, наличием телевизоров, душа, вагона-бистро. Наладить производство скоростных поездов дальнего следования «Уральские локомотивы» планируют к 2024 году.

Но если «Ласточка» разгоняется лишь до 160 км/ч, то высокоскоростные поезда способны развивать скорость до 360 км/ч. Поэтому если предприятию удастся наладить их производство, это станет настоящим прорывом для самих «Уральских локомотивов» и в целом для железнодорожной промышленности. Напомним, что в Москве уже курсируют высокоскоростные поезда «Сапсан», разработанные концерном «Сименс» для России. Но в отличие от них, свердловские составы будут полностью создаваться и обслуживаться отечественными специалистами.

– Это сложный проект. В России уже предпринималось много попыток создать высокоскоростные поезда. Надеемся, что эта попытка будет успешной, – отметил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. – Мы рассчитываем создать комфортный высокоскоростной поезд, вы знаете, что наши пассажиры сейчас очень требовательны.

Правда, пока это чудо свердловчанам не достанется: электропоезд будет курсировать по маршруту Москва – Санкт-Петербург. После запуска высокоскоростного маршрута расстояние между этими городами можно будет преодолеть за 2 часа 15 минут. Планируется, что для этих целей «Уральские локомотивы» выпустят 42 состава. Как сообщил генеральный директор Группы Синара Дмитрий Пумпянский, объём инвестиций в проект должен составить более 10 млрд рублей.

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  • Опубликовано в №197 от 21.10.2020 
Областная газета Свердловской области
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