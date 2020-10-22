Коронакризис не повлияет на строительство «Контур-Парка»

Фото: Павел Ворожцов

Компания СКБ Контур, несмотря на экономическую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, не будет замораживать инвестпроект по строительству научно-технологического центра «Контур-Парк». Об этом «Облгазете» сообщила операционный директор компании Светлана Стрельникова.

– Разумеется, мы не выиграли от пандемии, но за счёт сбалансированного портфеля продуктов снижение деловой активности в экономике не сказалось на финансовых результатах компании. Благодаря этому мы не прекращаем инвестировать в разработку новых сервисов и не отказываемся от реализации долгосрочных проектов, не связанных с разработкой программного обеспечения, — вводим в эксплуатацию вторую очередь главного офиса, и по намеченному плану продолжаем разрабатывать проект научно-технологического центра на Широкой Речке «Контур-Парк», – рассказала она.

Напомним, «Контур-Парк» должен появиться в микрорайоне Широкая Речка рядом с действующим офисом СКБ Контур к 2030 году. За это время будут возведены офисы IT-компаний, образовательный центр, парк и скалодром международного уровня. Первые здания появятся в 2023 году. В настоящий момент компания вместе с УрФУ занимается детализацией концепции парка в части проектов в области образования и науки.