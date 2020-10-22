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22 октября 2020, 18:09

Госдума РФ поддержала продление заморозки накопительной части пенсии

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В случае одобрения законопроекта в трёх чтениях, меру продлят до 31 декабря 2023 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Во ходе пленарного заседания Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект Правительства РФ о продлении срока заморозки накопительной части пенсии. В случае одобрения законопроекта в трёх чтениях, меру продлят до 31 декабря 2023 года.

Информация о принятии документа в первом чтении появилась в электронной базе данных Госдумы.

Отметим, что начиная с 2014 года отчисления в накопительную часть, составляющие 6% от зарплаты, направляются на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему законодательству, заморозка накопительной части пенсий действует до 31 декабря 2022 года.

Напомним, кабмин внёс соответствующий документ в Госдуму 30 сентября 2020 года. В нём уточняется, что учёт в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц.

Кроме того, законопроект не повлечёт за собой негативных социально-экономических и финансовых последствий. Если законопроект будет принят Госдумой, трансферт на обязательное пенсионное страхование уменьшится почти на 670 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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