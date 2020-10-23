Банк России вновь сохранил ключевую ставку - что будет дальше?

Фото: Галина Соловьёва

Центробанк продолжает занимать выжидательную позицию. На очередном заседании совета директоров было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процентов. Отметим, что регулятор оставляет её неизменной второе заседание подряд.

Но об ужесточении денежно-кредитной политики речи не идёт, пространство для уменьшения показателя ещё есть. В Банке России рассматривают возможность ещё одного снижения ключевой ставки на следующем заседании 18 декабря. Оно будет последним в 2020 году.

- Пространство для снижения ставки сохраняется, так как эпидемиологическая ситуация усиливает дезинфляционные факторы, - прокомментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. - Мы будем учитывать геополитические факторы и ситуацию на финансовых рынках.

Ожидается, что к концу 2020 года инфляция в стране будет находиться на уровне 3,9 - 4,2 процента, то есть вблизи целевых 4 процентов. Тем не менее инфляционные ожидания россиян выросли, в ЦБ это связывают со снижением курса рубля. Кроме того, спрос из-за ухудшения эпидемиологической обстановки восстанавливается медленно. Эльвира Набиуллина отметила, что ресурсы отложенного спроса, который возрос после смягчения коронавирусных ограничений, исчерпаны.

- Это восстановление происходило, в первую очередь, в секторах, ориентированных на производство потребительских товаров, - пояснила она

Снижение ключевой ставки, само собой, уменьшает проценты и по банковским продуктам - вкладам и кредитов. В Банке России уточняют, что последние также влияют государственные программы.

Напомним, ранее Президент Владимир Путин заявил, чтоб льготная ипотека под 6,5 процентов будет продлена до июля 2021 года.