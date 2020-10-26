Проект бюджета на 2021 год будет рассмотрен Госдумой РФ в первом чтении 28 октября

По словам Вячеслава Володина, взаимодействие депутатов Госдумы с членами Правительства касательно доработки проекта бюджета идёт с лета. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл сегодня встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе разговора глава нижней палаты парламента заявил, что проект федерального бюджета на 2021 год будет рассмотрен в первом чтении 28 октября.

"Бюджет в первом чтении будет рассмотрен 28 октября. Несмотря на вызовы, все социальные статьи, все вопросы, связанные с поддержкой граждан, в бюджете представлены, и люди не будут брошены", - передаёт слова Вячеслава Володина пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что взаимодействие депутатов Госдумы с членами Правительства касательно доработки проекта бюджета идёт с лета. Как сказал председатель нижней палаты парламента, данная работа подразумевает обсуждение тем разной остроты и разных тональностей. По словам Вячеслава Володина, чаще всего депутаты поднимают вопрос о поддержке россиян в период пандемии коронавируса.

Напомним, об утверждении Правительством РФ проекта бюджета стало известно ещё 16 сентября, а в Госдуму он был внесён 30 сентября. Согласно документу, ближайшие три года расходы бюджета будут превышать доходы. Кабмин при формировании бюджета учитывал два приоритета: реализация национальных целей развития, озвученных Президентом РФ Владимиром Путиным, и полное исполнение социальных обязательств перед россиянами.