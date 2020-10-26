Субъектам РФ, направляющим средства на инвестпроекты, спишут долги по бюджетным кредитам

Сумма списания долга будет равна объёму средств, который принёс в федеральный бюджет инвестиционный проект. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами рассказал о новом механизме стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах РФ. Кабмин будет списывать долги по бюджетным кредитам тем регионам, которые будут направлять высвобождаемые средства на инвестиционные проекты.

По словам премьер-министра, правила определения новых инвестпроектов уже утверждены, а их сводный перечень создадут после предложений от регионов и их оценки профильными ведомствами и министерствами.

"Таким образом могут быть реализованы инициативы в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры", - передает слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он уточнил, что сумма списания долга будет равна объёму средств, который принёс в федеральный бюджет инвестиционный проект. Данный механизм должен снизить долговую нагрузку на бюджеты субъектов РФ и простимулировать инвестиционную активность в регионах.