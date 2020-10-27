Сервис для российских компаний-экспортёров «Одно окно» запустят в конце ноября

На Среднем Урале работают около 1 600 компаний-экспортёров. Как отметили в Уральской торгово-промышленной палате, многие из них не в полной мере знают о существующих для них мерах господдержки. Фото: Алексей Кунилов

С 26 ноября в России заработает сервис «Одно окно», который создан специально для поддержки несырьевых компаний-экспортёров. Он упростит выход отечественных предприятий на зарубежный рынок, получение ими разрешительных документов. Новую систему вчера презентовала гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Несмотря на скорый запуск сервиса, он до сих пор дорабатывается. Сейчас его тестирует группа из 1 000 компаний-экспортёров. Воспользоваться системой смогут как крупные компании, так и начинающие – для них предусмотрены аналитические и консультативные сервисы.

– До настоящего момента, чтобы получить необходимые лицензии, декларации, сертификаты экспортёру приходилось обращаться в каждое ведомство лично. При этом взаимодействие ведомств друг с другом отсутствует, а весь документооборот существовал в бумажном виде, – пояснила Вероника Никишина.

Она привела пример: для того чтобы получить субсидию на транспортировку товаров, экспортёру приходилось 17 раз обращаться в различные ведомства, собирать большой объём документов – заявки на листах А4 занимали 600 (!) коробок. На это тратилось порядка 60 дней, а потом ещё 440 дней приходилось ждать получения самих субсидий. После запуска сервиса у компаний появится возможность получать ряд услуг в цифровом режиме. У экспортёров будет личный кабинет со всей информацией о них. Кроме того, госведомства смогут напрямую взаимодействовать друг с другом.

В этом году компании, занимающиеся экспортом, смогут воспользоваться двенадцатью функциями: это господдержка на транспортировку, выставочная господдержка, таможенное декларирование, подтверждение нулевой ставки НДС, поиск российского поставщика и зарубежного покупателя и прочее. В следующие два года РЭЦ планируют дальше расширять возможности сервиса, в том числе можно будет в цифровом режиме получить ещё 20 разрешительных документов.

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