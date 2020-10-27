Глава Счётной палаты РФ призвал увеличить расходы на образование и здравоохранение в два раза

Алексей Кудрин подчеркнул, что увеличение расходов на развитие инфраструктуры не даст взрывного роста ВВП, однако оно необходимо как "инвестиция в будущее". Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин принял участие в XIX общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России". Во время выступления он заявил, что России необходимо вдвое увеличить расходы на сферы здравоохранения и образования.

"И образование, и здравоохранение, и инфраструктура требуют более высоких расходов – в полтора-два раза. Мы, к сожалению, если мерить на проценты ВВП, тратим примерно 3,7-3,8% ВВП. Ведущие страны поставили себе задачу достигать в среднем 5% ВВП", - передаёт слова Алексея Кудрина "РИА Новости".

Как сказал глава Счётной палаты, увеличение расходов требует дополнительных средств, которые Правительство РФ может получить путём увеличения заимствований и снижения дотаций государственным компаниям. По его мнению, в большинстве случаев субсидии распределяются среди предприятий неравномерно, что ведёт к снижению конкурентного равенства.

Также Алексей Кудрин подчеркнул, что увеличение расходов на развитие инфраструктуры не даст взрывного роста ВВП, однако оно необходимо как "инвестиция в будущее". Он отметил, что государству нужно поработать над всей структурой расходов бюджета.