Свердловские власти утвердили комплекс мероприятий по восстановлению занятости

В Свердловской области утвердили комплекс мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области утвердили комплекс мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения. Вернуть уровень занятости 2019 года региональные власти рассчитывают к IV кварталу 2021 года.

Для этого они намерены мониторить ситуацию на рынке труда, содействовать выпускникам образовательных организаций и сокращённым работникам в трудоустройстве, замещать гражданами РФ рабочие места, на которые предполагалось устроить иностранцев, обеспечивать кадрами системообразующие организации, проводить ярмарки вакансий, помогать безработным открывать своё дело и регистрироваться в качестве самозанятых, расширять доступ субъектов МСП к льготным кредитам и займам, снижать неформальную занятость.

Кроме того, комплекс мероприятий по восстановлению занятости включает в себя создание условий для интеграции в трудовую деятельность инвалидов, несовершеннолетних, предпенсионеров и других лиц, испытывающих сложности в поиске работы, а также содействие безработным в переезде в другую местность ради трудоустройства.

До 31 марта 2021 года министерство экономики и территориального развития Свердловской области и региональный департамент по труду и занятости населения должны разработать среднесрочный прогноз потребности в подготовке специалистов для свердловских организаций в разрезе отдельных специальностей и профессий, а в конце этого и следующего годов — разработать баланс трудовых ресурсов области, то есть определить пропорции предложения и спроса на рынке труда.

Данный комплекс мероприятий утверждён постановлением правительства Свердловской области №768-ПП. Документ опубликован в свежем номере «Областной газеты».

Добавим, по данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в настоящее время в органах службы занятости зарегистрировано 119 367 безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составляет 5,63%. В конце прошлого года на Среднем Урале насчитывалось около 22 тыс. безработных. Таким образом, почти за 10 месяцев число безработных свердловчан увеличилось более чем в пять раз.