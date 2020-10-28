Госдума РФ одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 - 2023 годы

Проект бюджета предусматривает последовательное восстановление мировой экономики в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Фото: Алексей Кунилов.

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Проект предусматривает последовательное восстановление мировой экономики в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, что лично он поддержал законопроект - в первом чтении документ собрал 346 голосов "За".

"Ко второму чтению наша фракция "Единая Россия" продолжит отстаивать допсредства на социальную сферу, в том числе через перераспределение. Для нас в приоритете такие направления, как медицина, обновление общественного транспорта, благоустройство дворов и общественных пространств, культура в малых городах, на селе (это ДК, театры), строительство ФОКов и прочее", - пишет депутат в своём Telegram-канале.

Также он опубликовал таблицу структуры расходов федерального бюджета до 2023 года.

Фото: Telegram-канал Андрея Альшевских

Напомним, об утверждении Правительством РФ проекта бюджета стало известно ещё 16 сентября, а в Госдуму он был внесён 30 сентября. Согласно документу, ближайшие три года расходы бюджета будут превышать доходы. Кабмин при формировании бюджета учитывал два приоритета: реализация национальных целей развития, озвученных Президентом РФ Владимиром Путиным, и полное исполнение социальных обязательств перед россиянами.

Как сообщала ранее "Областная газета", доходы бюджета в 2021 году составят 18,77 трлн рублей, в 2022 году они вырастут до 20,64 трлн рублей, а в 2023 - до 22,26 трлн рублей. При этом расходы в течении ближайших трёх лет также будут увеличиваться: в следующем году расходы планируются на уровне 21,52 трлн рублей, в 2022 году - 21,88 трлн рублей, а в 2023 году - 23,67 трлн рублей. На реализацию нацпроектов государство потратит 2,25 трлн рублей в 2021 году, 2,62 трлн рублей - в 2022 году, и 2,79 трлн рублей - в 2023 году.

Дефицит бюджета в 2021 году составит 2,75 трлн рублей, в 2022 году он уменьшится более чем в два раза, до 1,25 трлн рублей, однако в 2023 году дефицит вновь вырастет до 1,41 трлн рублей. Государственные заимствования, которые станут основным источником покрытия дефицита бюджета, позволят сохранить его социальную направленность.